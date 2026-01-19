Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Archivan la pieza principal del caso Hispano Almería sobre irregularidades en contratos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar

La jueza no aprecia indicios suficientes de blanqueo, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos en los documentos analizados, que se remontan a los años 2000 a 2010

E. P.

Lunes, 19 de enero 2026, 14:34

Comenta

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal de la causa Hispano Almería, ... que investigaba presuntas contrataciones irregulares de obra pública a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, al no apreciarse indicios suficientes sobre la comisión de delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 39 muertos y 152 heridos tras colisionar dos trenes de alta velocidad en Córdoba
  2. 2 «Necesito que vengas, estoy encerrada en el baño y hay uno que me quiere forzar»
  3. 3 El pueblo de Granada que ha marcado la mínima de Andalucía esta madrugada
  4. 4 Hipercor deja a la mitad la garrafa de aceite de oliva extra Maestros de Hojiblanca
  5. 5 La empresa de marketing granadina que aspira a convertirse en líder nacional
  6. 6 La circulación de los AVE entre Andalucía y Madrid estará suspendida al menos durante toda la jornada del lunes
  7. 7 Gráficos | Lo que sabemos del accidente de tren en Adamuz
  8. 8

    «Nenes, convocada una barbacoa costeada por el sindicato para cerrar acuerdos»
  9. 9 Los familiares buscan a los desaparecidos de la tragedia de Adamuz
  10. 10

    Batalla campal en Otura durante un partido con el Arenas: 14 expulsados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Archivan la pieza principal del caso Hispano Almería sobre irregularidades en contratos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar

Archivan la pieza principal del caso Hispano Almería sobre irregularidades en contratos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar