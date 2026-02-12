Aprueban el servicio municipal de control y vigilancia de mosquitos en Roquetas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó este jueves la adjudicación del servicio de control integrado y vigilancia de culícidos ( ... mosquitos) en el término municipal, una actuación clave para la protección de la salud pública y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

El contrato, que se adjudicó a la empresa Athisa Medio Ambiente S.A.U, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un año adicional, y cuenta con un presupuesto base de licitación de 314.600 euros (IVA incluido) para el conjunto del periodo.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, explicó que este servicio permitirá desarrollar un programa integral de prevención, control y seguimiento de las poblaciones de mosquitos, con especial atención a los géneros Culex y Aedes, los más habituales en el municipio.

Además, de su metodología técnica, tiempo de respuesta y recursos tecnológicos se contempla la realización de campañas de concienciación ciudadana. Entre las actuaciones previstas se incluyen: tratamientos larvarios y adulticidas en zonas urbanas y naturales, vigilancia continua mediante sistemas de trampeo e inspecciones terrestres y aéreas junto con la elaboración y ejecución del Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial, con especial atención al virus del Nilo Occidental.

Además, se contempla intervenciones en imbornales y focos de riesgo, desarrollo de campañas de fomación y concienciación dirigidas a la ciudadanía y centros educativos.

Servicio

Asimismo, Muyor destacó que este servicio refuerza el compromiso municipal con la salud pública, la sostenibilidad ambiental y la prevención durante todo el año e intensificando estas labores especialmente en periodos de mayor proliferación de mosquitos.

«A pesar de que el operativo está activo durante los 365 días del año, durante estos días se intensifican estas labores debido a las lluvias registradas en las últimas semanas, nuestro objetivo es garantizar una respuesta rápida y eficaz ante posibles incidencias».

La adjudicación será publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a la normativa vigente, y el servicio comenzará tras la formalización del contrato y la aprobación del plan anual de actuación.