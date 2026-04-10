Aprueban la licitación para la construcción del depósito de agua potable de Aguadulce

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el expediente de contratación para la licitación de las obras de construcción del ... nuevo depósito de agua potable en Aguadulce, una infraestructura estratégica que permitirá reforzar el abastecimiento hídrico del municipio.

El proyecto contempla la ejecución de un depósito con una capacidad de 70.000 metros cúbicos, diseñado para mejorar la capacidad de almacenamiento y regulación del sistema, así como garantizar el suministro ante posibles incidencias en la red, especialmente en situaciones de interrupción del aporte procedente de la desaladora Dalías II.

El presupuesto base de licitación asciende a 16.181.061,88 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución previsto de 18 meses. La actuación está cofinanciada al 50% entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en el marco del convenio suscrito entre ambas administraciones.

El expediente se tramita mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, lo que garantiza la máxima transparencia y concurrencia en el proceso de adjudicación. La licitación será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, estableciéndose un plazo de 30 días naturales para la presentación de ofertas.

Infraestructura hídrica

El nuevo depósito de Aguadulce contará con una capacidad de 70.000 metros cúbicos y está diseñado para mejorar la capacidad de almacenamiento y regulación del sistema, así como para garantizar el suministro en caso de incidencias en la red, especialmente ante posibles interrupciones del aporte procedente de la desaladora Dalías II.

Esta licitación se produce tras la reciente aprobación de los servicios profesionales de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, dando así un paso decisivo hacia la ejecución de esta infraestructura declarada de interés autonómico.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Roquetas aprobó a finales de marzo el expediente de contratación para la licitación de los servicios profesionales de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud correspondientes al proyecto de construcción del nuevo depósito de agua potable en Aguadulce.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento da paso a la fase de licitación de los trabajos técnicos necesarios para el desarrollo de esta infraestructura hidráulica, cuyo proyecto fue aprobado recientemente, y que permitirá reforzar el abastecimiento de agua en el municipio costero.

Seguridad hídrica

Se trata de una actuación clave para reforzar la seguridad hídrica del municipio, mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento y dar respuesta al crecimiento de la demanda. El contrato incluye dos lotes diferenciados: por un lado, la dirección de obra y, por otra, la coordinación de seguridad y salud.

El presupuesto base de licitación asciende a 448.825,49 euros (IVA incluido), y la duración de los trabajos estará vinculada al plazo de ejecución de la obra, estimado en 18 meses.

La construcción del depósito de agua potable en Aguadulce se enmarca en el convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas, que financian conjuntamente la actuación al 50%. Esta infraestructura, declarada de interés autonómico, forma parte de la planificación hidrológica vigente y contribuirá a garantizar el abastecimiento en el Poniente almeriense.