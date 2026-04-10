Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica de los terrenos en donde se ubicará el futuro depósito de agua potable de Aguadulce. IDEAL

Aprueban la licitación para la construcción del depósito de agua potable de Aguadulce

El nuevo depósito contará con una capacidad de 70.000 metros cúbicos y está diseñado para mejorar la capacidad de almacenamiento

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 10 de abril 2026, 20:53

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el expediente de contratación para la licitación de las obras de construcción del ... nuevo depósito de agua potable en Aguadulce, una infraestructura estratégica que permitirá reforzar el abastecimiento hídrico del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así va la conversión en autovía de la vieja carretera de Córdoba a Granada: los tramos que faltan
  2. 2 Hada Rocío, la niña 'mágica' que nació con 440 gramos, sale del hospital tras tres meses entre la vida y la muerte
  3. 3 Los bares de toda la vida en Granada que triunfan sin alardes ni 'folletás'
  4. 4 Detienen al hombre que agredió brutalmente a una mujer con un puño americano en Almuñécar
  5. 5

    El Gobierno pone fecha de finalización al tramo de la GR-43 entre Atarfe y Granada
  6. 6 Detienen al hombre que agredió brutalmente a una mujer con un puño americano en Almuñécar
  7. 7 Buscan a las personas que colgaron pancartas xenófobas en Montefrío este miércoles
  8. 8

    El bloque del miedo en Almuñécar: «Vivimos una pesadilla de meses con este hombre y la agresión se veía venir»
  9. 9 Un terremoto de 'profundidad 0' sorprende a Granada de madrugada
  10. 10 Un niño de 11 años muere tras ser apuñalado por un joven en una biblioteca madrileña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aprueban la licitación para la construcción del depósito de agua potable de Aguadulce

Aprueban la licitación para la construcción del depósito de agua potable de Aguadulce