Roquetas

Terrenos donde se ubicará la futura sede judicial de la localidad. IDEAL

Aprueban la adjudicación de las obras del nuevo edificio judicial de Roquetas por 11,41 millones de euros

Amat destaca que el Ayuntamiento cumple un compromiso histórico con el municipio gracias a la colaboración con la Junta de Andalucía

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:59

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente la adjudicación del contrato de obras para la construcción de la nueva ... sede judicial del municipio, culminando así el proceso administrativo iniciado con la licitación aprobada el pasado mes de mayo.

