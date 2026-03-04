Aprobado el proyecto de construcción del nuevo depósito de agua en Aguadulce

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado el proyecto de obra pública denominado Construcción de nuevo depósito de agua ... potable en Aguadulce con capacidad de 70.000 metros cúbicos, una infraestructura estratégica destinada a reforzar la garantía del abastecimiento hídrico del municipio.

Esta actuación tiene como objetivo principal incrementar la capacidad de almacenamiento y respuesta ante posibles incidencias en el sistema de abastecimiento, especialmente ante eventuales interrupciones del suministro procedente de la desaladora Dalías II. De esta forma, el nuevo depósito, proyectado como una infraestructura hidráulica de gran capacidad, permitirá mejorar la resiliencia del sistema de abastecimiento urbano, reforzando la regulación del agua desalada y garantizando un suministro estable, seguro y eficiente para la población, el sector turístico y el tejido productivo del municipio.

El proyecto contempla la construcción de un depósito semienterrado de hormigón armado, compuesto por tres vasos independientes, con una capacidad total de almacenamiento de 70.000 metros cúbicos de agua potable y conexión directa a la red municipal de distribución.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado la importancia de este proyecto que supone una mejora notable de las infraestructuras hidráulicas municipales con la que se pretende ofrecer soluciones estructurales que garanticen el abastecimiento de agua potable ante el crecimiento demográfico, la presión turística y las situaciones de vulnerabilidad hídrica que afectan periódicamente al municipio.

«El nuevo depósito de Aguadulce permitirá reforzar la interconexión de la red en alta, aumentar la capacidad de regulación del sistema y asegurar el suministro a la ciudadanía, consolidando una infraestructura esencial para el desarrollo sostenible y el bienestar de Roquetas de Mar».

Colaboración institucional

La construcción del depósito se desarrolla en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, mediante el cual ambas administraciones cofinancian y coordinan la ejecución de la infraestructura, reforzando el modelo de cooperación institucional para mejorar el abastecimiento de agua en el municipio.

Esta infraestructura, declarada de interés autonómico y recogida en la planificación hidrológica vigente, constituye una actuación estratégica para paliar los efectos de la sequía, optimizar la gestión de los recursos hídricos y garantizar el suministro en el Poniente almeriense.

El expediente cuenta con los informes técnicos, jurídicos, sanitarios y ambientales favorables, así como con la supervisión técnica del proyecto y la planificación de los trámites necesarios para la ocupación de los terrenos y la ejecución de las obras, cumpliendo con la normativa vigente en materia de contratación pública y obras hidráulicas.

Además, la aprobación del proyecto comporta implícitamente la declaración de utilidad pública de la actuación y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para su ejecución, posibilitando la continuidad de la tramitación administrativa y la futura licitación de las obras.

El presupuesto base de licitación de las obras asciende a 13.372.778,41 euros (más IVA), lo que supone una inversión total estimada de 16.181.061,88 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución previsto de 18 meses.