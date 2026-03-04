Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista aérea donde se construirá el nuevo depósito en Aguadulce. IDEAL

Aprobado el proyecto de construcción del nuevo depósito de agua en Aguadulce

Este proyecto contará con una capacidad de unos 70.000 metros cúbicos, siendo una infraestructura estrátegica

J. Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 4 de marzo 2026, 20:11

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado el proyecto de obra pública denominado Construcción de nuevo depósito de agua ... potable en Aguadulce con capacidad de 70.000 metros cúbicos, una infraestructura estratégica destinada a reforzar la garantía del abastecimiento hídrico del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

