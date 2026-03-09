Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen panorámica de la playa de la Bajadilla, ubicada en la localidad de Roquetas. IDEAL

Aprobada la recuperación del dominio público de la playa de la Bajadilla

Roquetas de Mar ·

La recuperación de La Bajadilla supone devolver a roqueteros y visitantes una playa emblemática del municipio y mejorar su accesibilidad peatonal

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 9 de marzo 2026, 01:02

Comenta

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar adjudicó recientemente la obra de recuperación del dominio público y acondicionamiento del borde litoral de ... La Bajadilla, una actuación que permitirá mejorar la seguridad, la estética y la integración paisajística de este espacio junto al Paseo Marítimo, actualmente en deficientes condiciones y alterado por intervenciones previas.

