Aprobada la recuperación del dominio público de la playa de la Bajadilla

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar adjudicó recientemente la obra de recuperación del dominio público y acondicionamiento del borde litoral de ... La Bajadilla, una actuación que permitirá mejorar la seguridad, la estética y la integración paisajística de este espacio junto al Paseo Marítimo, actualmente en deficientes condiciones y alterado por intervenciones previas.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Roquetas de Mar financiado con fondos europeos Next Generation y destacó que «supondrá una importante mejora de la accesibilidad peatonal a esta playa ya que, en la actualidad, solo pueden acceder los vehículos de limpieza por lo que está previsto la rehabilitación de este acceso».

Espacio

Además, se contempla la demolición de uno de los accesos lo que permitirá ampliar esta playa para el disfrute de los usuarios junto con la creación de un espacio de esparcimiento y ocio que, sin duda, supondrá la transformación de este entorno en un espacio más respetuoso acorde con su ubicación y reforzando su valor ambiental y urbano.

La edil de Turismo y Playas destacó la relevancia de esta intervención señalando que «la recuperación de La Bajadilla supone devolver a los roqueteros y visitantes una playa emblemática del municipio, mejorando su imagen, su accesibilidad y su integración en el entorno litoral».

Asimismo, subrayó que «esta actuación forma parte del compromiso del Ayuntamiento por seguir dignificando nuestro frente marítimo y reforzando la calidad turística de nuestras playas».

«La Bajadilla es un espacio con un gran valor simbólico y paisajístico para Roquetas de Mar, por lo que su recuperación permitirá consolidar un litoral más accesible, sostenible y atractivo, acorde con la importancia turística del municipio», subrayó la edil. La obra, adjudicada por un importe de 116.059,50 euros IVA incluido, contará con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Por otro lado, el año 2025 confirmó el excelente momento turístico que vive Roquetas, consolidándose como uno de los destinos más competitivos del panorama andaluz. Los datos oficiales reflejan una evolución muy positiva del sector, situando al municipio como el quinto destino de Andalucía en número de pernoctaciones durante los meses de julio, agosto y septiembre, en plena temporada alta. A lo largo de 2025, Roquetas recibió un total de 589.100 visitantes, frente a los 558.100 registrados en 2024.