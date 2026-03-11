Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde de Roquetas visita el local de Aguadulce. IDEAL

Aprobada la cesión de un local municipal en Aguadulce para ampliar el servicio público de fisioterapia

Roquetas de Mar ·

La iniciativa responde a la necesidad de reforzar los servicios de fisioterapia en la zona, ya que actualmente Aguadulce no cuenta con una unidad específica para su prestación

J. C.

Roquetas de Mar

Miércoles, 11 de marzo 2026, 14:05

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó el expediente para la cesión temporal y gratuita al Distrito Sanitario de Atención Primaria Poniente de Almería ... del Servicio Andaluz de Salud, de un local municipal situado en Rambla La Gitana, en Aguadulce, con el objetivo de habilitar una nueva sala de fisioterapia para la población.

