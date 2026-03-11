Aprobada la cesión de un local municipal en Aguadulce para ampliar el servicio público de fisioterapia

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó el expediente para la cesión temporal y gratuita al Distrito Sanitario de Atención Primaria Poniente de Almería ... del Servicio Andaluz de Salud, de un local municipal situado en Rambla La Gitana, en Aguadulce, con el objetivo de habilitar una nueva sala de fisioterapia para la población.

El inmueble, ubicado en el edificio El Navío y con una superficie aproximada de 196,47 metros cuadrados, será destinado a la prestación de este servicio sanitario público, lo que permitirá ampliar la atención de fisioterapia en la zona de Aguadulce y mejorar la accesibilidad de los vecinos a este tipo de tratamientos.

La cesión se realizará de forma temporal, gratuita y directa a la administración sanitaria autonómica, al tratarse de un servicio público que redunda en beneficio de la ciudadanía. La duración inicial prevista es de cinco años, pudiendo prorrogarse conforme a la normativa vigente.

Mejora de la atención sanitaria

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, destacó que esta iniciativa supone un paso importante para reforzar los servicios sanitarios en el municipio, especialmente en una zona con una creciente demanda asistencial. «La aprobación de este expediente permite seguir avanzando en la mejora de la atención sanitaria en nuestro municipio. La puesta en marcha de esta sala de fisioterapia en Aguadulce facilitará el acceso de muchos vecinos a tratamientos necesarios sin tener que desplazarse a otros puntos».

Amat subrayó además la importancia de la colaboración entre administraciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. «Desde el Ayuntamiento ponemos a disposición de la Junta de Andalucía recursos municipales para que los servicios públicos lleguen a más personas. Esta cesión responde al interés general y al compromiso de seguir mejorando la atención sanitaria para todos los vecinos».

La iniciativa responde a la necesidad de reforzar los servicios de fisioterapia en la zona, ya que actualmente Aguadulce no cuenta con una unidad específica para la prestación de este servicio, lo que hace especialmente relevante la habilitación de este nuevo espacio asistencial.

Por su parte, el delegado territorial de la Consejería de Sanidad , Presidencia y Administración Local y Emergencias de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, agradeció al Ayuntamiento de Roquetas la cesión de este espacio que permitirá mejorar la accesibilidad a este servicio sanitario para los vecinos de Aguadulce.

«Queremos mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por la cesión de este local municipal que permitirá acercar un servicio sanitario tan importante como la fisioterapia a los vecinos de Aguadulce, mejorando su accesibilidad y evitando desplazamientos innecesarios, señaló.

Belmonte puso además en valor el esfuerzo realizado por el Gobierno andaluz para reforzar la atención de la fisioterapia en el Distrito Sanitario Poniente en los últimos años.

«Desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno en 2019 hasta la actualidad hemos pasado de contar con 6 fisioterapeutas a tener un total de 40 profesionales en el Distrito Sanitario Poniente, lo que demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía con el refuerzo de la sanidad pública y con la mejora de la atención a los ciudadanos».

