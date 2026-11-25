El Ayuntamiento de Roquetas de Mar acogerá este viernes a las 08.30 horas una nueva sesión plenaria, de convocatoria ordinaria, para entre otros temas, ... aprobar el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2027.

Unos presupuestos que se estiman, según el borrador ya publicado, en unos 135 millones de euros y que suponen un incremento del 4,55% con respecto al ejercicio de este año. La inversión real recogida en el presupuesto de 2027 se eleva hasta los 16.929.061,27 euros.

A esta cifra se suman los remanentes de crédito que se incorporen al ejercicio de 2027 por importe de 23.724.160,51 euros. Una partida que corresponde a gastos con financiación afectada, cuya incorporación es obligatoria y el resto se suma, una vez aprobada, con cargo al remanente líquido de tesorería.

Inversiones

Así, el total de inversiones en 2027 alcanzará los 40.653.221,78 euros, para hacer realidad las obras ya en marcha y las previstas para el próximo año. Entre los proyectos más destacados para 2027 encontramos la construcción de nuevos campos de fútbol en Las Marinas y proyectos como es el nuevo recinto ferial de Aguadulce y el Parque de Conciertos de El Solanillo. En materia de accesibilidad, el presupuesto incluye la instalación de un ascensor y una escalera en el Mirador de Aguadulce.

Además, de los presupuestos, destacan más puntos las tomas de conocimientos del Decreto de Alcaldía-Presidencia de reconocimiento de la dedicación parcial de Zacarías Lucas Lekal Villegas, concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar, el Informe del tercer trimestre de 2026 sobre las convalidaciones realizadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas y del Informe trimestral de seguimiento de facturas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, tercer trimestre del Ejercicio 2026.

Otro de los dos puntos destacados serán la toma de conocimiento relativo al cambio de Responsable del contrato de servicios de conservación de los espacios verdes y arbolado del término municipal de Roquetas y otra toma de conocimiento relativa a la convalidación del gasto del contrato de obra 'Reforma y ampliación de la Residencia de Mayores Virgen del Rosario, t.m. Roquetas de Mar'.