«Apostamos por un modelo de ciudad más mediterránea, con menor altura y verticalidad»

Hace meses que se habla en Roquetas de la próxima revisión del PGOU, en vista de la obsolescencia del actual, aprobado en 2009. Un nuevo planteamiento que, según se ha apuntado en varias ocasiones, atenderá las nuevas tendencias del mercado, que dejan atrás los grandes edificios de pequeños apartamentos y apuntan a viviendas de menor densidad. El concejal de Urbanos, José Luis Llamas, habla sobre ello.

-¿Cuándo está previsto que Roquetas tenga un nuevo PGOU?

Queremos que Roquetas sea una de las ciudades que primero apruebe un nuevo Plan General una vez entre en vigor la nueva ley andaluza del suelo, que se encuentra en tramitación en el Parlamento de Andalucía. Mientras tanto, ya hemos iniciado los trabajos previos con la nueva cartografía y reservado una aplicación presupuestaria de 500.000 euros para poder licitar la redacción del nuevo PGOU.

-En los últimos meses tanto usted como Gabriel Amat han hablado del cambio de modelo urbanístico. ¿Qué les ha llevado a sacar esa conclusión?

-Desde que ostento la Concejalía de Urbanismo he recibido a colectivos y ciudadanos que quieren construir su 'casita' en nuestra ciudad, poniéndome de manifiesto dos inquietudes. En primer lugar, la posibilidad de construir viviendas de tipo unifamiliar en parcelas con una tipología plurifamiliar (dicho de otro modo, la posibilidad de construir dúplex o triplex en parcelas reservadas para edificios residenciales), cuestión que, justamente, sucedía totalmente al contrario a principios del año 2000, es decir, se intentaba construir residenciales plurifamiliares en parcelas unifamiliares. Y, en segundo lugar, establecer un régimen de tolerancia al cumplimiento de la altura máxima para que no resultase extremadamente rígido, y en este caso, teníamos el claro ejemplo de que un vecino no podía construir su casa de planta baja al estar obligado al cumplimiento de ejecutar las 3 plantas como altura máxima. Pues bien, las dos últimas modificaciones a nuestro PGOU aprobadas definitivamente versan sobre tales materias. Por todo ello, estamos convencidos que debemos garantizar un desarrollo urbano equilibrado con todo tipo de edificaciones, que consigan una integración territorial y estableciendo unos criterios de ordenación que apuesten por un modelo de estética más acorde al de ciudad mediterránea, con edificaciones de menor altura y verticalidad. Y no hay mayor prueba que la parcela recién adquirida por el Ayuntamiento, donde solía colocarse el circo, entre el Teatro Auditorio y el centro comercial, que tenía prevista una edificación de 20 plantas, tras su desarrollo urbanístico, y tal opción la hemos descartado por la apuesta de la construcción del futuro recinto feria.

-La pandemia ha hecho que ahora se prioricen cosas que hasta hace poco eran más secundarias como las terrazas o patios. ¿Lo han notado ustedes en las solicitudes de licencias? ¿Cree que eso se mantendrá en el tiempo?

-Lo que hemos notado es un crecimiento de solicitudes de licencias de obras mayores para la construcción de unifamiliares aisladas, y de unifamiliares agrupadas como dúplex, siendo los propios promotores y constructores quiénes nos indican de la mayor demanda de este tipo de edificaciones. Asimismo, las edificaciones plurifamiliares comienzan a promoverse en la ciudad y también se han puesto en contacto promotores para retomar alguna edificación que no contaba con licencia de ocupación. Todos coinciden en que las edificaciones deben contar con zonas para 'tomar el aire' puesto que es lo más demandando por el mercado. Creo que tras la crisis económica, junto con la pandemia que estamos padeciendo actualmente, nos han hecho replantearnos muchas cosas y, por ello, este concepto viene para quedarse.

-Parece que el mercado inmobiliario está volviendo a crecer y hay demanda, especialmente de obra nueva. ¿En Roquetas hay muchos proyectos en tramitación para nuevas promociones? ¿Con qué tipo de viviendas?

-Roquetas de Mar está de moda, pero no una moda transitoria, puesto que así lo confirma la tendencia de estos 25 últimos años en el aumento poblacional, siendo cada vez más los ciudadanos que deciden venirse a vivir a nuestra ciudad o la eligen como lugar de segunda residencia. Las edificaciones más tramitadas son viviendas de tipo unifamiliar. No obstante, las edificaciones plurifamiliares comienzan a moverse. Como Ayuntamiento, respecto a los diseños de estos proyectos, solo podemos entrar en el cumplimiento de los parámetros urbanísticos establecidas por nuestras normas urbanísticas, siendo, promotores y constructores, los mayores interesados en diseñar proyectos atractivos para la venta de sus viviendas o porque será donde van a vivir.

-De cara al nuevo PGOU, ¿cómo quieren que sea la Roquetas de las próximas décadas?

-El futuro planeamiento tendrá como objetivo fundamental conseguir un desarrollo urbano que haga más fácil la vida de nuestros vecinos, pero siempre respetando las garantías y controles exigidos por la ley. Después de vivir una crisis del 'ladrillo' y, ahora, una crisis sanitaria, con mayor conocimiento, queremos apostar por un modelo de ciudad sostenible en la que debemos ajustar los volúmenes de las edificaciones para obtener una menor verticalidad y conseguir un modelo propio de las ciudades mediterráneas. Queremos un modelo de ciudad sostenible en el que se dé énfasis a la salud, la seguridad, la cercanía, ofrecer las mejores dotaciones en servicios públicos, parques, jardines o viarios, asimismo, son objeto de interés los negocios de proximidad, la hostelería con encanto, la reducción del tráfico de vehículos, las mejoras en accesibilidad y movilidad, el refuerzo de los transportes alternativos... en definitiva, una ciudad equilibrada, a una escala más humana.

-¿Qué zonas crecerán y cómo?

-Lo que sí conocemos es por dónde no crecerá nuestro municipio, porque se encuentra limitado por la Sierra de Gádor al norte y el Mar Mediterráneo y el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar por el sur. No obstante, con la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía se elimina la categoría del suelo urbanizable, por lo que nuestro futuro PGOU hará una apuesta firme por el suelo urbano, desde un punto de vista realista y realizable por parte de los propietarios de las parcelas a desarrollar. Por ello, trabajaremos para conseguir dos objetivos esenciales, por un lado, la búsqueda de la consolidación de nuestra ciudad con su mejora, regeneración y rehabilitación, y, por otra parte, el crecimiento irá en la línea de conseguir una ciudad que siga creciendo en servicios, equipamientos, zonas verdes, comerciales y residenciales.

-Hay un proyecto pendiente, que ha levantado gran contestación social como es el desarrollo del Z-SAL-01 de Las Salinas. ¿Mantiene el Ayuntamiento el diseño inicial o se introducirán cambios en el PGOU? ¿Cree que se llegará a desarrollar?

-Entendemos que si no se ha desarrollado se debe, en mayor medida, a la situación de crisis económica que llevamos padeciendo muchos años y, actualmente, agravada por la pandemia, lo que ha generado muchas dudas en los propietarios. Nuestro actual PGOU tuvo un gran acierto recogiendo la previsión de los Sistemas Generales de dos infraestructuras que son fundamentales, como son la Variante y el hospital. Ello ha reportado al Ayuntamiento bastantes Unidades de Aprovechamiento en el Z-SAL-01, tras el correspondiente pago a los propietarios de las parcelas afectadas que optaron por la expropiación. Por tanto, tal situación hace que el Ayuntamiento tenga mucho que decir en el futuro desarrollo del Z-SAL-01 y, por ello, nosotros apostamos por consensuar una ordenación urbanística del sector de acuerdo con el modelo de ciudad que queremos y que, estoy seguro, beneficiará a todos, tanto a ciudadanos como propietarios.