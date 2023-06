Un aparatoso incendio en La Romanilla moviliza a los Bomberos del Poniente

El suceso ocurría poco antes de las cuatro de la tarde y ha afectado al tráfico en la avenida del Perú, aunque no se han producido heridos

Un aparatoso incendio ocurrido en una edificación en la avenida del Perú, en el barrio roquetero de La Romanilla y ha obligado a movilizar a unidades de Policía Local y Bomberos del Poniente.

El incendio ocurría poco antes de las cuatro de la tarde en este punto y ha podido ser controlado por los efectivos de bomberos minutos después de su llegada, que en el momento de redactar esta información se encontraban trabajando en la zona.

Fuentes del 112 han confirmado a IDEAL que no ha sido necesaria la movilización de servicios sanitarios porque en principio no se han producido heridos, aunque la actuación no ha concluido.