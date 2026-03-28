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El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Roquetas, Zacarías Lekal. IDEAL

Por Andalucía llama a organizarse en Roquetas ante la escalada de problemas de vivienda

En declaraciones remitidas a los medios, el edil ha defendido que los últimos avances en política de vivienda aprobados por el Gobierno central, como las prórrogas extraordinarias de alquiler, «son un paso adelante importante y no han salido solos»

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 28 de marzo 2026, 21:07

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El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Zacarías Lekal, advirtió hace unos días de que la situación que vive Málaga ... en materia de vivienda, con desalojos como el ocurrido recientemente en Manilva por parte de un fondo de inversión, «es un mal espejo en el que mirarnos para entender hacia dónde nos llevan las políticas del PP si no nos organizamos».

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