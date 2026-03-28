Por Andalucía llama a organizarse en Roquetas ante la escalada de problemas de vivienda

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Zacarías Lekal, advirtió hace unos días de que la situación que vive Málaga ... en materia de vivienda, con desalojos como el ocurrido recientemente en Manilva por parte de un fondo de inversión, «es un mal espejo en el que mirarnos para entender hacia dónde nos llevan las políticas del PP si no nos organizamos».

Lekal ha subrayado que, aunque los casos de Málaga han tenido una gran repercusión mediática, «en Roquetas vivimos situaciones críticas todos los días que no salen en los periódicos». En este sentido, ha recordado episodios conocidos como el del edificio Vistaverde en Aguadulce o el desahucio de Gloria y su marido Dicks, pero ha insistido en que «son solo la punta del iceberg».

«Tenemos precios de alquiler disparados, pisos turísticos creciendo sin control, jóvenes que no pueden empezar un proyecto de vida en su propio pueblo y cero parque público de vivienda», ha señalado. «Y cuando llega una emergencia habitacional, no hay dónde llevar a nadie. Esa es la realidad que no se ve».

En declaraciones remitidas a los medios, el edil ha defendido que los últimos avances en política de vivienda aprobados por el Gobierno central, como las prórrogas extraordinarias de alquiler, «son un paso adelante importante y no han salido solos».

Según Lekal, «han salido porque desde la coalición de Sumar, donde se encuentran los diputados y ministra de Izquierda Unida, se ha mantenido la presión para que el PSOE se mueva, y ahora toca mantener esa tensión frente a quienes quieren tumbar estas medidas».

El concejal ha llamado a la ciudadanía de Roquetas a «organizarse y participar» en la charla «El derecho a la vivienda en Roquetas de Mar», que tuvo lugar este viernes 27 de marzo a las 19.30 horas en la sede de IU Roquetas (Edificio Estrella, en la Avenida Aduana). En el acto participaron María Jesús Amate, candidata de Por Andalucía por Almería; Javier Rodríguez, portavoz del edificio Vistaverde; Noemí Escobar, activista por la vivienda en Málaga; y el propio Zacarías Lekal.

«Si no nos organizamos, Roquetas va a repetir el camino de Málaga. Y no podemos permitirlo», ha concluido Lekal.