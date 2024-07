Ana Mestre da el pistoletazo de salida a la Feria de Santa Ana con el XVIII Pregón Taurino y Salinero

María Paredes Moya Roquetas de Mar Viernes, 19 de julio 2024, 16:47 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Castillo de Santa Ana se engalanó anoche para recibir a Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento Andaluz, que ofreció el XVIII Pregón Taurino y Salinero, marcando el inicio de la Feria de El Puerto. El evento contó con la presencia de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar; Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería; Aránzazu Martín, delegada del Gobierno de la Junta en Almería; y numerosos políticos y aficionados taurinos que se congregaron para escuchar un discurso emotivo y lleno de giros poéticos.

Ana Mestre comenzó su intervención destacando la importancia de la tauromaquia y su arraigo en la cultura andaluza, afirmando que «no vengo a otra cosa que a transmitir un sentimiento llevado a tinta y pregonado para todos ustedes. Espero que disfrutemos de este rato como lo que es: el comienzo de una buena tarde de toros».

Rechazo a la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia

Durante su pregón, Mestre no solo invitó a todos a participar en la fiesta, sino que también expresó su firme rechazo a la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura: «El premio de un torero son los aplausos de la afición, y con eso no podrán. El premio de un ganadero son los aplausos de los aficionados. Y con eso no podrán. El premio de un toro bravo son los aplausos de los aficionados. Y con eso no podrán. Y el premio del aficionado es poder aplaudir la libertad. Y con eso tampoco podrán».

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, elogió el pregón calificándolo de «maravilloso, un recorrido desde el nacimiento del toro bravo hasta su llegada a la plaza, así como el miedo, el arrojo y las ganas de los toreros». Además, agradeció a Ana Mestre «el esfuerzo que has hecho por estar aquí con nosotros».

La noche estuvo llena de emociones, destacando el homenaje a Juanjo Ruiz Plaza por su significativa contribución a la ciudad de Roquetas de Mar y a la Peña Taurina, de la cual fue socio fundador. Su hija recogió el 'Galardón taurino del Sol y la Sal' en su nombre, tras escuchar varios poemas del Maestro que conmovieron a los aficionados presentes.