Amat solicita un refuerzo urgente de los Cuerpos de Seguridad en las 200 Viviendas

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha remitido un escrito al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, en el que solicita, ... con carácter urgente, una mayor colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la situación que se está produciendo en el barrio de las 200 Viviendas.

En el escrito, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar viene reclamando desde el año 2023 la colaboración de la Guardia Civil para hacer frente a los problemas de seguridad existentes en esta zona del municipio, una cuestión que ha sido trasladada en diferentes escritos y abordada también en distintas sesiones de la Junta Local de Seguridad.

El alcalde advierte de que «durante los últimos meses se ha producido un agravamiento de esta situación», una preocupación que también ha sido trasladada directamente por los residentes del barrio.

Precisamente, durante la sesión plenaria celebrada este miércoles, un grupo de vecinos ha intervenido en el turno de participación ciudadana para exponer la situación que están viviendo y trasladar su preocupación por los problemas de convivencia y seguridad, especialmente durante los fines de semana.

Gabriel Amat señala en su escrito que los vecinos han puesto de manifiesto «el grave deterioro de la convivencia y de la seguridad pública en el barrio, especialmente durante los fines de semana».

Ante estas circunstancias, el alcalde se ha dirigido de nuevo a la Subdelegación del Gobierno para reclamar una actuación inmediata y coordinada de las administraciones competentes en materia de seguridad.

«Me dirijo nuevamente a usted para solicitar, con carácter urgente, la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», manifiesta Gabriel Amat en el escrito remitido este miércoles.

La petición incluye, además, el establecimiento desde el próximo fin de semana de un dispositivo que permita incrementar la presencia policial y actuar ante las situaciones que vienen denunciando los residentes.

En concreto, el alcalde solicita «el establecimiento, a partir del próximo fin de semana, del dispositivo que se considere adecuado para reforzar la vigilancia y prevenir las aglomeraciones de personas que acceden al barrio y permanecen, e incluso pernoctan, en sus calles».

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se insiste en la necesidad de sumar esfuerzos y reforzar la coordinación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para responder a la preocupación manifestada por los vecinos y garantizar la convivencia y la seguridad en la zona.

En este sentido, el Ayuntamiento ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno su plena disposición a colaborar en el dispositivo que pueda establecerse y ha puesto a disposición de la Administración del Estado los efectivos municipales que sean necesarios.

«El Ayuntamiento de Roquetas de Mar pone a disposición de esa Subdelegación el apoyo de la Policía Local para la realización de cuantas actuaciones resulten necesarias en estos momentos de tensión vecinal», concluye el escrito firmado por el alcalde.