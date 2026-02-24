Amat solicita al Ministerio del Interior un protocolo para impulsar la Comisaría de Policía Nacional

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad en la que solicita la firma urgente de ... un protocolo que permita agilizar los trámites administrativos necesarios para la implantación de la futura Comisaría de la Policía Nacional en el municipio, así como garantizar el mantenimiento, refuerzo y mejora de la plantilla, medios e infraestructuras de la Guardia Civil.

En el escrito, el alcalde recuerda que el Consistorio ha suscrito previamente acuerdos con el Ministerio del Interior para la creación de una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, tanto en 2006 como en 2018, que no han llegado a materializarse, pese a que la creación de una Comisaría Local con sede en Roquetas de Mar figura recogida en la Orden INT/859/2023.

Asimismo, el Ayuntamiento ya ha puesto a disposición de la Dirección General de la Policía un espacio para su ubicación permanente y un local provisional, a la espera del envío del protocolo ministerial que determine efectivos, necesidades y servicios para formalizar la cesión y la mutación demanial de las instalaciones ofrecidas.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha subrayado que «resulta imprescindible avanzar en la firma de este protocolo para que el Ayuntamiento pueda articular la cesión de las infraestructuras que ya ha ofrecido y facilitar, de forma ágil, la implantación de la Comisaría de Policía Nacional que demanda una ciudad de más de 114.000 habitantes».

Amat ha insistido en que la petición municipal no solo persigue reforzar la presencia de la Policía Nacional, sino también garantizar el papel que viene desempeñando la Guardia Civil en el municipio: «La Guardia Civil ha realizado y realiza una labor ejemplar en Roquetas de Mar, por lo que el protocolo debe recoger medidas concretas que aseguren la mejora de su plantilla, sus medios y sus infraestructuras, adaptándolos a la realidad y necesidades actuales de nuestra población».

En la carta remitida al Ministerio, el regidor destaca el crecimiento sostenido del municipio, que se sitúa como el segundo más poblado de la provincia de Almería y uno de los que más ha crecido en España en el primer cuarto del siglo XXI, con una elevada diversidad poblacional y una intensa actividad turística y económica que incrementa la demanda de servicios públicos y de seguridad.

«Roquetas de Mar es una gran ciudad media, con una población en constante crecimiento, un importante flujo turístico y una actividad económica estratégica para la provincia y Andalucía. Esta realidad exige una planificación de recursos de seguridad acorde a su dimensión y complejidad», ha señalado el alcalde.

En este sentido, el primer edil ha advertido de que, en la actualidad, la seguridad ciudadana se atiende principalmente con efectivos de la Guardia Civil que operan con recursos limitados frente a una criminalidad cuya tasa supera la media nacional, lo que hace aún más urgente la coordinación institucional y el refuerzo de los medios del Estado en el municipio.

Por último, Gabriel Amat, ha reiterado la plena disposición del Ayuntamiento para colaborar con el Ministerio del Interior en la firma del protocolo y en el desarrollo de un modelo de seguridad en el que ambas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana que demanda la población de Roquetas de Mar.

«El Ayuntamiento ofrece toda su colaboración institucional para que este proceso se materialice cuanto antes y dé respuesta a una necesidad urgente y largamente reivindicada por nuestros vecinos», ha concluido.