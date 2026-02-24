Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer edil pide también garantizar el mantenimiento, refuerzo y mejora de la plantilla, medios e infraestructuras de la Guardia Civil. IDEAL

Amat solicita al Ministerio del Interior un protocolo para impulsar la Comisaría de Policía Nacional

Roquetas de Mar ·

El alcalde ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad en la que reclama la firma urgente de un protocolo que permita agilizar la cesión y mutación demanial de las infraestructuras municipales municipales ofrecidas para la implantación de la Comisaría de Policía Nacional

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 24 de febrero 2026, 13:36

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad en la que solicita la firma urgente de ... un protocolo que permita agilizar los trámites administrativos necesarios para la implantación de la futura Comisaría de la Policía Nacional en el municipio, así como garantizar el mantenimiento, refuerzo y mejora de la plantilla, medios e infraestructuras de la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La crema de Mercadona elegida la mejor por la OCU que se ha hecho viral
  2. 2 Una niña de 13 años apuñala a su madre en Motril con un cuchillo de cocina
  3. 3 Ocho heridos, entre ellos dos menores, tras un choque frontal en la carretera a Sierra Nevada
  4. 4 La A-44 reabre hacia Granada tras superar con éxito las pruebas en el viaducto de Rules
  5. 5 Un hostelero de Granada no puede abrir el restaurante de su hotel porque no encuentra cocinero
  6. 6 Se estampa contra la terraza de un bar de Granada con una tasa de alcohol de 0.92, sin seguro ni ITV y con el carnet retirado
  7. 7

    ¿De quién son los locales comerciales del Centro de Granada?
  8. 8 La Guardia Civil investiga carreras ilegales este fin de semana en Alhendín
  9. 9 Dos hermanos de Granada secuestran y torturan a un ciudadano marroquí, que logra escapar y llegar grave a Urgencias
  10. 10 Un granadino recibe una paliza al salir de una discoteca en Málaga: «Me podrían haber dejado en el sitio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Amat solicita al Ministerio del Interior un protocolo para impulsar la Comisaría de Policía Nacional

Amat solicita al Ministerio del Interior un protocolo para impulsar la Comisaría de Policía Nacional