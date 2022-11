Amat saca adelante sus presupuestos con fuertes críticas de la oposición a su gestión

El Pleno de Roquetas de Mar aprobó este jueves con los votos del PP y concejales no adscritos, el proyecto de presupuestos municipales para el próximo año, unas cuentas que tuvieron críticas del resto de partidos, entre otras cosas por la falta de participación y diálogo del equipo de Gobierno en su elaboración.

La concejal de Hacienda, Mayte Fernández, defendió unas cuentas que calificó de «expansivas» ya que a su juicio «apuestan por el futuro con un proyecto elaborado con «sentido común» y «responsabilidad». La edil pidió el apoyo al resto de los grupos por considerar que el presupuesto afronta proyectos importantes, e incrementa el gasto de partidas como los Servicios Sociales.

Unas palabras que no tuvieron éxito entre los demás grupos, ya que uno por uno todos criticaron las cuentas. Fue el caso del portavoz del PSOE, Manolo García, quien calificó los presupuestos de «continuistas». Así, tras dudar del grado de ejecución en base a las liquidaciones de años anteriores, consideró que «este no sería nuestro presupuesto, no es lo que l sociedad está demandando en estos momentos».

El edil socialista criticó que el PP apenas preste atención a cuestiones como el apoyo a los sectores productivos, con partidas que calificó de «ridículas» para comercio o agricultura, que tampoco incluya políticas para jóvenes, especialmente en el acceso a la vivienda, y que no afronte los restos de la movilidad o la necesidad de poner en marcha un plan de arbolado y sombras en espacios públicos.

Bus urbano

García criticó igualmente que pese a que las cuentas incluyen un año más una partida para el bus urbano, este servicio siga sin ponerse en marcha desde hace 20 años. Unas críticas sobre la ausencia de bus urbano que fueron prácticamente unánimes entre los portavoces de la oposición.

Desde IU, Sensi Marcos criticó la falta de diálogo en su elaboración y denunció recortes en partidas que consideró importantes pese a los anuncios del equipo de Gobierno sobre el incremento de muchas áreas. Lo que sí aumenta es el gasto en toros un 25%, aumento con el que «se puede reponer todo lo que han quitado en Servicios Sociales».

Desde Ciudadanos, Daniel Zalalla se preguntó por los motivos por los que el municipio tendrá que pagar casi 800.000 euros en reposición de contenedores de los que debería hacerse cargo la concesionaria y señaló la contradicción del PP de pedir bajadas de impuestos «en todos los sitios menos en Roquetas». El portavoz de Cs echó en falta partidas para la supresión de barreras arquitectónicas, crear zonas de sombra o apoyo al comercio local.

Por su parte, José Ignacio Cerrudo de Vox, denunció la falta de fondos Next Generation porque no se han presentado proyectos «suficientemente buenos», denunció falta de compromiso en las inversiones con el sector turístico y rechazó las cuentas también «por las formas» del PP, que no ha dado opciones de participación.

Sigue el debate sobre la Rambla de San Antonio de Aguadulce En el Pleno se volvió a criticar el proyecto de la Rambla de San Antonio, especialmente PSOE e IU, que denunciaron el «hormigonado» del espacio y la falta de diálogo y participación en su diseño. Unas críticas que el alcalde respondió defendiendo el uso del hormigón y el cemento. «Prefiero gastar el dinero en cemento que en otras cosas, bendito sea ese cemento», afirmó el alcalde. Amat recordó que la reforma de la rambla se acordó en 2003 y que entonces la Junta diseñó un proyecto en el que iba la rambla «cerrada entera».

Mencionar también las enmiendas presentadas por el no adscrito ex de Cs, Pepe Montoya, quien entre otras cosas pidió la adquisición de terrenos para una nueva Jefatura de la Policía Local ante las limitaciones de la actual. «Se habla siempre de la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero no lo que sí podemos dotar nosotros», dijo.

El portavoz del PP, José Juan Rodríguez respondió a los grupos destacando el incremento de las partidas de Servicios Sociales, que pasan de 7,7 a casi 9 millones el próximo año. También dijo que el bus urbano tiene partida, al igual que la eliminación de barreras o los arreglos de parques.

En cuanto a los impuestos, citados por algunos partidos, Rodríguez aseguró que el equipo de Gobierno no ha subido los impuestos en los últimos 10 años y que pese a eso y a la elevada inflación, «sigue invirtiendo si cabe cada día más». También acusó al Gobierno de deslealtad por la falta de fondos Next Generation para Roquetas atribuyéndolo a la discriminación del PP, aunque desde el PSOE le recordaron que El Ejido y Almería, donde también gobiernan, sí han visto aprobados numerosos proyectos.

Por último, el alcalde, Gabriel Amat, defendió las cuentas asegurando que son posibles «gracias a la buena gestión, al buen trabajo, a gastar el dinero bien gastado y a tener las arcas saneadas».