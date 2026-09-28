Amat se reúne con el Consejo Municipal del Mayor

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a la edil María Ángeles Alcoba, mantuvieron una reunión con los representantes del Consejo Municipal del ... Mayor para abordar las principales líneas de trabajo que se van a llevar a cabo durante este primer semestre del año.

En concreto, en esta reunión se dieron a conocer la programación de las distintas actividades y talleres que comenzará el próximo mes de octubre. Gabriel Amat destacó el importante papel que tiene el Consejo Municipal Mayor en la ciudad, ya que «permite que los mayores puedan participar de forma activa en el desarrollo y crecimiento de Roquetas».

En este encuentro se presentó el programa de actividades organizado por la concejalía del Mayor y se pusieron encima de la mesa las propuestas de las asociaciones para consensuar su realización a lo largo del año.