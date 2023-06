Amat renueva el cargo por otros cuatro años en un emotivo acto en el Castillo de Santa Ana

Julio Valdivia ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha celebrado hoy el acto de constitución de la nueva Corporación Municipal en la que ha salido investido Gabriel Amat como alcalde de la ciudad por otros cuatro años. Ha sido un acto que por primera vez ha tenido como escenario el Castillo de Santa Ana, ante la presencia de numerosos vecinos, autoridades y cargos de otras administraciones.

El acto ha comenzado con la constitución de la Mesa de Edad, compuesta por el concejal de mayor edad, en este caso Gabriel Amat, y el de menor edad, la edil popular Amalia López, además del secretario municipal, Guillermo Lago. Posteriormente se ha procedido a la toma de posesión de las actas de concejal de los 27 concejales, donde se han dado las habituales curiosidades en las fórmulas elegidas para jurar o prometer el cargo, como Belén López de IU, que ha prometido lealtad al Rey «por imperativo legal» o algunos concejales de Vox que han jurado el cargo «por Dios y por España» y han terminado la formula con vivas al Rey y a España.

Ampliar La Mesa de Edad ha dirigido el acto hasta la elección del alcalde

Constituida la Corporación únicamente Vox y el PP han presentado candidatura a la Alcaldía, para Raúl Pomares y Gabriel Amat respectivamente, dando como resultado la investidura de Amat con el apoyo de su partido y de Almería Avanza de Pepe Montoya.

El recién reelegido alcalde ha tenido palabras de agradecimiento a los vecinos que votaron en las pasadas elecciones municipales y ha agradecido al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, su apoyo para hacer el hospital, que según ha dicho, estará terminado en 12 meses. El primer edil ha tenido palabras de agradecimiento para el secretario sobre el que ha dicho que «sin él seguro que yo no estaría aquí», mencionando su disposición a buscar la forma para hacer las cosas siempre «dentro de la ley».

Ampliar El acto se ha celebrado en el Castillo de Santa Ana.

Amat se ha dirigido a cada uno de los portavoces de la nueva oposición ha invitarles a ir a su despacho siempre que quieran. «Ahí voy a estar haciendo todo aquello que sea importante y bueno para el municipio», ha dicho, añadiendo que «nos queda mucho por hacer y parte lo llevaremos a cabo en estos cuatro años».

El alcalde de Roquetas de Mar ha cerrado su discurso con palabras de cariño hacia su familia, gran parte de la cual se encontraba en el acto. Ha reconocido que no les presta toda la atención porque «soy de esa forma, cuando me comprometo a trabajar por el municipio estará a tope para cumplir con mi obligación y cuando no sea capaz, no estaré», ha dicho asegurando que «estoy más preparado que en el año 95, hoy tengo la experiencia de 28 años».

Ampliar Manolo García, candidato del PSOE.

En cuanto a las demás formaciones, Manolo García, cabeza de lista por el PSOE ha agradecido a todos los roqueteros que participaron en las pasadas elecciones y especialmente a sus casi 5.000 votantes, así como a los militantes y simpatizantes que ayudaron en la campaña. García ha tenido palabras emotivas para el equipo que le acompañó en las dos últimas legislaturas con «lealtad inquebrantable y compromiso por Roquetas», que se mostró convencido que también tendrán sus nuevos concejales, que afrontan la etapa «con gran ilusión y preparación».

El portavoz socialista ha deseado al alcalde «acierto» en esta etapa, porque «todos sus aciertos redundarán en la mejora de servicios, de calidad de vida y el futuro de Roquetas». Por último, ha prometido cumplir con su obligación de hacer oposición «con lealtad institucional, seriedad y responsabilidad» pero también «planteando una alternativa de Gobierno al PP».

Ampliar Raúl Pomares, candidato de Vox.

Por su parte, Raúl Pomares, de Vox, ha felicitado al PP y al resto de ediles y se ha comprometido a hacer oposición a partir de ahora, apoyado por un equipo «renovado y nuevo» que trabajará «por el interés de Roquetas». El que fuera candidato de Vox ha explicado que su decisión de presentar su candidatura a la Alcaldía, el único de la nueva oposición que lo ha hecho, porque «la política siempre está cargada de simbolismo», en este caso de defender el proyecto que apoyaron sus votantes para que él fuera el alcalde.

Ampliar Pepe Montoya, de Almería Avanza.

Pepe Montoya, de Almería Avanza, ha sorprendido hoy en el acto al votar a favor de la investidura del alcalde, pese a que sus votos no eran necesarios ante la rotunda mayoría absoluta del PP. Montoya ha defendido la decisión porque ha asegurado que ha sido la decisión de la ciudadanía, tras felicitar al PP y darle las «gracias» por su resultado. Montoya ha tendido la mano al PP para hacer realidad todos los proyectos «con el consenso de la oposición» y ha advertido que de no ser así hará una oposición «contundente».

Ampliar Belén Pérez, de IU.

Por último, Belén Pérez, de IU ha tenido palabras de reconocimiento para su asamblea, sus compañeros, los antecesores en el cargo y se ha comprometido a no defraudarlos y defender «los valores de equidad, respeto por nuestro entorno y la ética». Pérez ha deseado acierto a Amat y la capacidad de escuchar y se ha comprometido a seguir haciendo oposición y defender un municipio «sostenible, amable y que no deje a nadie atrás».

El acto ha concluido con la Banda de Música de la ciudad, que ha interpretado los himnos de Andalucía y España.