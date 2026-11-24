El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recibió este lunes en el Ayuntamiento al nuevo capitán de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, ... Aurelio Rosés Luján

Gabriel Amat destacó la importante labor que desempeña la Guardia Civil en la ciudad y reiteró el compromiso municipal de seguir trabajando desde la cooperación y la lealtad institucional para dar respuesta a las necesidades de seguridad del municipio.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar agradece la dedicación y profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil y traslada al nuevo capitán sus mejores deseos en el desempeño de sus responsabilidades.