Amat recibe a la artista Aroa Salaño, participante en La Voz Kids

Gabriel Amat recibe a la roquetera Aroa Salaño, participante de La Voz Kids. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recibió este miércoles 19 ... de novienbre a la joven artista roquetera Aroa Salaño, que continúa brillando en el programa La Voz Kids.

Tras su paso por La Voz Kids, Aroa vuelve a conquistar al público en la edición de adultos, formando parte del equipo de Pablo López y demostrando talento, madurez artística y el apoyo de un municipio que sigue con orgullo cada uno de sus pasos.

Durante el encuentro, el máximo responsable del Ayuntamiento de Roquetas de Mar le trasladó su ánimo y apoyo en su carrera musical, deseándole suerte en esta nueva etapa y agradeciéndole llevar el nombre de Roquetas de Mar a lo más alto.