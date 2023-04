Amat presenta una candidatura sin grandes cambios

Julio Valdivia ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Finalmente no hubo grandes sorpresas y tal y como avanzaba IDEAL este pasado lunes, el PP de Gabriel Amat apuesta por la continuidad en su candidatura, en la que se producen pocos cambios más allá de alguna subida o bajada, y la incorporación en puestos de aparente salida, de dos ediles no adscritos en el actual mandato, Antonio López Megías, ex de Vox, y Lourdes García, ex de Ciudadanos.

La candidatura volverá a tener a José Juan Rodríguez como número 2, mientras que Rocío Sánchez, actual concejal de Presidencia, asciende dos puestos para pasar a situarse en el tercer lugar. Y es que la ausencia de Francisco Gutiérrez, que ocupó el tercer puesto en 2019, ha motivado ligeras variaciones en el orden.

Tras Rocío Sánchez se sitúa en cuarta posición María Teresa Fernández, actual concejal de Contratación, que se mantiene en el cuarto puesto que ya tenía hace cuatro años. José Luis Llamas asciende del séptimo lugar al quinto y José Juan Rubí, al que algunas quinielas situaban fuera de la candidatura, se mantiene en el sexto puesto que ya tuvo hace cuatro años.

En séptimo lugar se sitúa María Jesús Ibáñez Toro, actual concejal de Medio Ambiente, que asciende un puesto y estará seguida por María Dolores Moreno Soriano, concejal de Asuntos Sociales que en 2019 iba en décima posición. Amalia López Yélamos, recientemente incorporada como concejal de Comercio se sitúa en el noveno lugar, seguida de Antonio Inocencio López Megías, actual concejal de Gestión Tributaria y uno de los transfugas de Vox en el actual mandato. En el puesto número 11, el último de los concejales conseguidos en 2019, se sitúa el actual concejal de Cultura y Educación, Juan Carlos Muyor Martínez.

El resto de la candidatura incluye a otro tránsfuga, la ex edil de Ciudadanos, Lourdes García Garzón en el puesto número 12, seguida de María Ángeles Alcoba Rodríguez

(13), Daniel Salcedo Núñez (14), Manuel Conde Espejo (15), Alba Acedo Escobar (16), Lucía Sanz Cerezo (17), Isabel Soriano Baeza (18), Álvaro Rubio Poyatos (19), Sergio Jiménez Martínez (20), Rafael Piorno Fermoselle (21), Néstor Javier López Benavides (22), Mercedes Giménez Aloza (23), Andrea Baena Robledillo (24), María del Mar Martínez Soriano (25), José María González Fernández (26) y cerrando la lista en el puesto 27, como ha ocurrido en las últimas citas, el actual diputado Juan José Matarí Sáez.

Se trata, en palabras del candidato a la reelección, Gabriel Amat, de «una lista de personas con experiencia de gestión que garantice continuar con el proceso de transformación y crecimiento que este municipio ha experimentado en los últimos años, en los que la mejora de los servicios y el impulso de las infraestructuras han sido una prioridad para seguir haciendo ciudad», dijo al respeto el dirigente popular.

El actual alcalde aseguró que tras 28 años al frente del Gobierno municipal siente «la misma ilusión, ganas y entrega para seguir trabajando en beneficio de todos los roqueteros» y afirmó estar convencido de que los integrantes de la lista del Partido Popular de Roquetas de cara a las elecciones locales del próximo 28 de mayo «son las personas más preparadas para estar al frente del equipo de Gobierno durante los próximos cuatros años». «Se trata de una candidatura formada por mujeres y hombres que están dispuestos a trabajar y ofrecer lo mejor de sí mismos para que Roquetas de Mar siga siendo una gran ciudad con mejores servicios».

Como ya avanzó IDEAL, la candidatura popular se presentará este sábado en el Castillo de Santa Ana, a partir de las siete de la tarde.

Candidatura completa:

1.Gabriel Amat Ayllón

2.José Juan Rodríguez Guerrero

3.Rocío Sánchez Llamas

4.Maria Teresa Fernández Borja

5.José Luis Llamas Uroz

6.José Juan Rubí Fuentes

7.María Jesús Ibáñez Toro

8.María Dolores Moreno Soriano

9.Amalia López Yélamos

10.Antonio Inocencio López Megías

11.Juan Carlos Muyor Martínez

12.Lourdes García Garzón

13.María Ángeles Alcoba Rodríguez

14.Daniel Salcedo Núñez

15.Manuel Conde Espejo

16.Alba Acedo Escobar

17.Lucia Sanz Cerezo

18.Isabel Soriano Baeza

19.Álvaro Rubio Poyatos

20.Sergio Jiménez Martínez

21.Rafael Piorno Fermoselle

22.Néstor Javier López Benavides

23.Mercedes Giménez Aloza

24.Andrea Baena Robledillo

25.María del Mar Martínez Soriano

26.José María González Fernández

27.Juan José Matarí Sáez

SUPLENTES

1.Amalia Cano Reyes

2.Ana María Baena García

3.María del Carmen Marín Iborra

4.Andrés Espinosa Merelo

5.Antonio García Aguilar

6.José Enrique Guerrero Hernández