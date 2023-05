Amat pide una mayoría absoluta «para no depender de nadie»

J. V. ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El candidato a la Alcaldía de Roquetas de Mar por el Partido Popular, Gabriel Amat, acompañado de su equipo, ha continuado hoy con la campaña electoral con una reunión con asociaciones de mujeres con representación en el municipio. Han sido 26 representantes de nueve asociaciones las que han compartido con él un desayuno en una cafetería del Puerto. Concretamente, han estado representadas San Marcos, Stella Maris, Punta Entinas, El Parador de la Asunción, Aveglo, Afipa, Las 200 Viviendas, Bolilleras y la Universidad de Mayores.

Amat ha hecho un repaso por el crecimiento que ha tenido Roquetas de Mar en lo tocante a la población y cómo esto ha ido aparejado por el incremento y mejora de los servicios municipales, con mayores dotaciones e infraestructuras imprescindibles para hacer frente a la demanda de los roqueteros. No ha pasado por alto el candidato que la construcción del hospital de Roquetas está en marcha, que se han mejorado los servicios sanitarios y los centros de mayores, tampoco se ha olvidado de explicar la importancia de que Roquetas cuente con agua de calidad para abastecimiento y que no falte tampoco agua para que el sector agrícola pueda continuar siendo pujante.

Para el alcaldable del PP, «quedan cosas por hacer» y ha pedido la confianza de las mujeres y sus asociaciones para poder hacerlas él. «Necesitamos mayoría absoluta, para no depender de nadie en la toma de decisiones. Si me equivoco, me equivoco yo, pero mi intención es equivocarme lo menos posible y seguir trabajando por esta gran ciudad que es Roquetas de Mar», les ha dicho.

Amat ha estado acompañado de la mayoría de los miembros de la candidatura del PP de Roquetas de Mar.