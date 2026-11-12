Amat felicita a la escritora roquetera Sarah Thomas, seleccionada por segundo año para una residencia literaria de Melbourne

La arquitecta y escritora almeriense Sarah Thomas ha sido seleccionada por segundo año consecutivo como Escritora Residente Virtual de. Melbourne, Ciudad de la Literatura de ... la UNESCO. Tras su participación en 2025, la autora regresa a este programa que promueve el intercambio cultural y la colaboración entre escritores y organizaciones literarias de diferentes países.

En esta edición, Thomas colaborará con Sisters in Crime Australia, una organización dedicada a promover la literatura de misterio y ficción criminal escrita por mujeres. Su participación comienza este mes de noviembre con una serie de talleres de escritura creativa dirigidos a las escritoras finalistas de los Scarlet Stiletto Awards, unos premios australianos dedicados al relato criminal.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha felicitado a Sarah Thomas y ha destacado que este reconocimiento pone en valor su extraordinario talento como escritora, su sensibilidad y su capacidad para emocionar y conectar con los lecto-res a través de sus palabras».

«Este reconocimiento supone un motivo de orgullo y una oportunidad para destacar la calidad de su obra, su creatividad y su aportación al mundo de la literatura. Sarah Thomas es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y la pasión por la escritura pueden trascender fronteras y alcanzar un merecido reconocimiento», subrayó Amat.

Bajo el título Curves and Clues (Curvas y pistas), la escritora ha diseñado un proyecto que combina arquitectura, literatura y misterio. El título del programa hace referencia a las curvas de la Casa Batlló de Antoni Gaudí y a las pistas y técnicas narrativas que Agatha Christie utilizaba para construir sus novelas. La propuesta convierte el emblemático edificio barcelonés en el escenario de un crimen ficticio y explora los mecanismos literarios que permiten construir el suspense mediante un juego de pistas falsas al estilo de la maestra del misterio.

La elección de la Casa Batlló no es casual. Es uno de los edificios preferidos de Sa-rah Thomas, que actualmente reside en Barcelona. Además, la autora cuenta con formación especializada en la obra narrativa de Agatha Christie. La relación entre arquitectura y literatura constituye uno de los ejes de su trabajo creativo.

Para la autora, los edificios y las ciudades no son simples escenarios, sino personajes que cobran vida en el desarrollo de las historias. Esta concepción del espacio como elemento narrativo está presente tanto en su obra literaria como en sus talleres.

En 2025, Sarah Thomas también utilizó la ciudad como elemento de conexión con la literatura. En su taller Street and Stories, desarrolló una metodología para construir historias a partir de imágenes urbanas.

Melbourne, Ciudad de la Literatura de la Unesco

La ciudad australiana forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, una iniciativa internacional que fomenta la cooperación cultural y la creatividad. Melbourne fue reconocida por la UNESCO como Ciudad de la Literatura en 2008 y se convirtió en la segunda ciudad del mundo en obtener esta distinción. Su actividad editorial, bibliotecas, librerías y festivales literarios la sitúan entre los referentes internacionales del sector.

El programa Virtual Writer in Residence nació en 2021 con el objetivo de impulsar la colaboración entre escritores internacionales y organizaciones literarias de Melbourne, mediante encuentros profesionales y proyectos de creación.

La nueva selección de Sarah Thomas refuerza su trayectoria internacional y su vinculación con las iniciativas culturales de las Ciudades de la Literatura de la Unesco. Su participación permitirá trasladar a Australia un proyecto innovador que conjuga la arquitectura de Gaudí con el universo narrativo de Agatha Christie y una concepción de la ciudad como parte esencial de la creación literaria.

Sobre Sarah Thomas

Sarah Thomas es una escritora y arquitecta nacida en Roquetas de Mar (Almería). Es autora de En la otra orilla del Támesis, finalista del Premio Argaria 2015; Stein-way y Saraneo, obra ganadora del II Premio Mil Palabras & Woman. Ha cosechado una veintena de reconocimientos literarios. Cuenta con un máster de Escritor Profesional y se ha formado con autores de prestigio como Isabel Allende, Ken Follett o Espido Freire. Imparte conferencias y cursos en instituciones como el Instituto Cervantes de Londres y la Universidad de Málaga, en los que aborda la relación entre literatura y arquitectura.