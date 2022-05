Amat ordena a la Policía Local que desaloje a Montoya del Pleno tras quejarse por el veto a sus intervenciones

Accidentado Pleno el de este miércoles en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, tanto por la expulsión, con la Policía Local, del concejal Pepe Montoya, y la salida de los concejales del PSOE que han mostrado su solidaridad, como por la ausencia de imágenes en directo justo en los momentos en los que han ocurrido los hechos.

Nada más empezar el Pleno, Montoya, que en la anterior sesión oficializó su salida de Ciudadanos y su paso a la condición de no adscrito, quiso intervenir en la dación de cuentas del acta del anterior Pleno, para volver a mostrar su disconformidad por la negativa del alcalde, con el apoyo del secretario, a permitir sus intervenciones en los debates plenarios. Ha sido en el momento en el que Montoya ha criticado la actitud del secretario, cuando Amat ha querido retirar la palabra del edil y ha acabado llamando a la Policía Local para proceder a su expulsión.

Los hechos, hace muchos años que no se veían en el Pleno de Roquetas pese a los momentos de tensión vividos en los últimos mandatos, y han motivado también la salida de los concejales del PSOE, que se han mostrado muy críticos con la actitud del alcalde y han querido solidarizarse con Montoya. Una solidaridad y críticas que también mostraron tanto el portavoz de IU, Juan Pablo Yakubiuk, como el de Vox, José Ignacio Cerrudo, aunque ellos decidieron mantenerse en el Pleno y no lo han abandonado.

Amat justificó su decisión asegurando que no iba a permitir que se ataque a personas que no son cargos políticos, y sobre su cambio de criterio con los no adscritos, a los que ha dejado intervenir sin restricciones, y ahora quiere retirar la palabra, aseguró que ha habido una reciente sentencia que lo permite.

Sin retransmisión

El momento de la expulsión no ha podido seguirse en directo, ya que casualidad o no, la señal se ha cortado justo cuando Montoya ha comenzado a intervenir y no se ha recuperado hasta después de que se produjeran los hechos. Los plenos roqueteros están siendo muy problemáticos en este mandato, con constantes cortes de señal, mal audio y falta de transparencia a la hora de seguir las votaciones. Unas deficiencias que nunca antes se han producido y cuyos fallos coinciden con estos dos años en los que esas retransmisiones son las únicas posibles para seguir unos plenos que por la covid se celebran a puerta cerrada.

El cúmulo de problemas ha sido hoy aún mayor, ya que la emisión se produce por dos canales, tanto por Youtube como por Teledifusión que luego sirve para el acta del Pleno. En Youtube el sonido ha sido imposible de seguir en la intervención de Montoya, aunque llamativamente sí se ha solucionado cuando se ha retomado la emisión tras su expulsión. En cambio, el canal de Teledifusión, antes del Pleno mostraba un mensaje anunciando la retransmisión programada, que ha desaparecido posteriormente mostrando el anuncio de que no había retransmisiones programasdas. Ha sido bastante avanzado el Pleno, cuando finalmente también ha aparecido la señal en Teledifusión.