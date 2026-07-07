Amat exige al Gobierno voluntad política para garantizar la presencia de la Guardia Civil en Roquetas

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, reclamó de forma contundente al Gobierno de España que tenga voluntad política y capacidad de diálogo para ... alcanzar una solución que permita que la Guardia Civil y la Policía Nacional puedan prestar servicio y compartir demarcación en el municipio.

El alcalde considera que una ciudad como Roquetas de Mar, con más de 115.000 habitantes y un importante crecimiento demográfico, necesita disponer de todos los recursos y efectivos posibles para garantizar la seguridad y dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos.

«Lo que pedimos es voluntad para trabajar, dialogar y buscar una solución. Roquetas de Mar necesita seguridad y entendemos que la presencia de la Policía Nacional no debe significar la desaparición de la Guardia Civil del municipio. Ambos cuerpos pueden trabajar y prestar servicio en nuestra ciudad», afirmó el alcalde.

Gabriel Amat trasladó, además, su preocupación por la situación de incertidumbre que viven actualmente los agentes de la Guardia Civil destinados en Roquetas de Mar y sus familias ante la falta de información clara sobre el futuro de este cuerpo en el municipio.

«No podemos mantener durante más tiempo a los agentes y a sus familias en esta situación de incertidumbre. Son profesionales que llevan muchos años trabajando por la seguridad de Roquetas de Mar, conocen nuestro municipio y han demostrado siempre su compromiso con nuestros ciudadanos. Merecen conocer cuál va a ser su futuro», señaló.

El alcalde insistió en que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar está dispuesto a colaborar con el Gobierno de España y con las administraciones competentes en todo aquello que sea necesario para facilitar una solución que permita garantizar la permanencia de la Guardia Civil en el municipio.

«Desde el Ayuntamiento vamos a colaborar en todo lo que esté en nuestra mano. Si existe voluntad política, estamos convencidos de que se puede encontrar una solución que permita que la Guardia Civil continúe en Roquetas de Mar y que, al mismo tiempo, la Policía Nacional pueda desarrollar sus funciones en nuestro municipio», explicó Amat.

Respaldo de todos los grupos políticos

Gabriel Amat recordó que el Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el pasado 8 de junio, por unanimidad de todos los grupos políticos, una moción en defensa de la permanencia de la Guardia Civil en el municipio y para reclamar que ambos cuerpos de seguridad puedan prestar servicio en la ciudad.

El alcalde considera que este acuerdo demuestra que no se trata de una cuestión partidista, sino de una reivindicación compartida que responde al interés general de Roquetas de Mar y a la necesidad de seguir mejorando los recursos destinados a garantizar la seguridad de una población que supera los 115.000 habitantes.

«Todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento estuvimos de acuerdo. Queremos que la Guardia Civil permanezca en Roquetas de Mar y queremos también contar con la Policía Nacional. Nuestra obligación es defender los intereses de nuestros vecinos y reclamar todos los recursos que sean necesarios para garantizar su seguridad», subrayó.

Por último, el alcalde realizó un llamamiento a los vecinos de Roquetas de Mar para que respalden esta reivindicación y defiendan la permanencia de la Guardia Civil en el municipio.