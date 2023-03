Amat exige garantías de que el Gobierno hará la comisaría antes de ceder el solar

Julio Valdivia ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

No ha hecho falta preguntarle por el giro de los acontecimientos tras el anuncio ayer del Gobierno de la intención de abrir una comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar. El alcalde, Gabriel Amat, ha hecho alusión al asunto en su discurso inaugural de la lonja de la ciudad esta mañana, cuando ha criticado «aquellos compromisos que se hacen cuando hay una campaña», que a su juicio «ni son verdaderos, ni son serios».

Visiblemente molesto por el anuncio de ayer, Amat exigió «respeto» para los ciudadanos y dijo estar «encantado» si ahora el Gobierno decide abrir una comisaría de Policía Nacional, porque «yo no tengo la responsabilidad de poner a nadie».

El alcalde roquetero pidió al ministro Fernando Grande-Marlaska, que mañana participará en el acto de presentación de Manolo García como candidato a la Alcaldía por el PSOE, «que lo que diga lo cumpla, que no venga a perder el tiempo» como a su juicio hizo el Gobierno de Zapatero, que también anunció la comisaría, y ha hecho hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez.

Amat recordó que el solar que se cedió para la comisaría ahora es del Ayuntamiento de nuevo, después de que el año pasado aprobara en el Pleno su retirada al Ministerio del Interior. Sobre la posibilidad de que se le vuelva a pedir ahora, dijo que «lo tengo a disposición del Gobierno para el cuartel o la comisaría, cuando quieran, pero que no me engañen, no se lo voy a dar hasta que no tenga claro que lo van a hacer», advirtió.

En cuanto a la presencia de la Guardia Civil y tras el anuncio del Gobierno ayer de que Roquetas tendrá una única demarcación gestionada «integramente» por la Policía Nacional, el alcalde dijo que «me gustaría que no se fuera la Guardia Civil», porque a su juicio «Roquetas tiene playas muy amplias y una agricultura que serían competencia de la Guardia Civil», mientras que la Policía Nacional se encarga de las zonas urbanas, según comentó defendiendo ahora la demarcación compartida, por la que el Gobierno de Rajoy no apostó en su día cuando se acordó con el Ayuntamieto descartar la comisaría.

Amat recordó que hace dos años se preguntó al Gobierno por sus planes y se contestó que no estaba incluida la comisaría en el Plan de Infraestructuras del Ministerio del Interior, pero si ahora se ha cambiado de postura «cuando hay una promesa se debe hacer algo más aparte de esa promesa».

Para el alcalde, «Roquetas necesita seguridad ya, ayer», dijo recordando que ya tiene 107.000 habitantes y en verano supera los 200.000 y 110 nacionalidades diferentes, «creo que el Gobierno no se ha enterado todavía», concluyó.