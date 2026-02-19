Amat entrega más de medio millón de euros en subvenciones en Deportes y Tiempo Libre
Se trata de una nueva partida de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva correspondiente al año 2025
J. C.
Roquetas de Mar
Jueves, 19 de febrero 2026, 23:23
La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente las solicitudes para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva ... para el año 2025 correspondientes a la delegación de Deportes y Tiempo Libre.
La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, destacó la voluntad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para impulsar estas ayudas que están destinadas a respaldar a clubes, entidades deportivas y deportistas individuales del municipio, contribuyendo al fomento del deporte base, la participación en competiciones de alto nivel, la organización de eventos deportivos y el apoyo al deporte individual.
Líneas estratégicas
En concreto, la concesión de estas subvenciones, se destinarán al área de la delegación de Deportes y Tiempo Libre por un importe de 526.00 euros que se distribuyen en las siguientes líneas de actuación. Primeramente están las escuelas deportivas y deporte base, que contaron con una subvención de unos 396.000 euros. Para la promoción del deporte base y la formación deportiva de menores a través de clubes y entidades deportivas del municipio.
Por su parte, también hay una cuantiosa subvención para equipos en competiciones de alto nivel: 65.000 euros. Destinados a apoyar a equipos locales que participan en competiciones de ámbito nacional o superior. En cuanto a actividades, competiciones y eventos deportivos: se destinan 37.500 euros. Para la organización de eventos deportivos relevantes y de carácter puntual, y para deportistas individuales 27.500 euros. Ayudas dirigidas a deportistas del municipio para su formación y participación en competiciones de alto nivel.
Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Roquetas continúa apostando por el deporte como herramienta de cohesión social, hábitos de vida saludables y proyección del municipio, respaldando el trabajo que desarrollan las entidades deportivas locales.
