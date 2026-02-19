Amat entrega más de medio millón de euros en subvenciones en Deportes y Tiempo Libre

La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente las solicitudes para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva ... para el año 2025 correspondientes a la delegación de Deportes y Tiempo Libre.

La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, destacó la voluntad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para impulsar estas ayudas que están destinadas a respaldar a clubes, entidades deportivas y deportistas individuales del municipio, contribuyendo al fomento del deporte base, la participación en competiciones de alto nivel, la organización de eventos deportivos y el apoyo al deporte individual.

Líneas estratégicas

En concreto, la concesión de estas subvenciones, se destinarán al área de la delegación de Deportes y Tiempo Libre por un importe de 526.00 euros que se distribuyen en las siguientes líneas de actuación. Primeramente están las escuelas deportivas y deporte base, que contaron con una subvención de unos 396.000 euros. Para la promoción del deporte base y la formación deportiva de menores a través de clubes y entidades deportivas del municipio.

Por su parte, también hay una cuantiosa subvención para equipos en competiciones de alto nivel: 65.000 euros. Destinados a apoyar a equipos locales que participan en competiciones de ámbito nacional o superior. En cuanto a actividades, competiciones y eventos deportivos: se destinan 37.500 euros. Para la organización de eventos deportivos relevantes y de carácter puntual, y para deportistas individuales 27.500 euros. Ayudas dirigidas a deportistas del municipio para su formación y participación en competiciones de alto nivel.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Roquetas continúa apostando por el deporte como herramienta de cohesión social, hábitos de vida saludables y proyección del municipio, respaldando el trabajo que desarrollan las entidades deportivas locales.