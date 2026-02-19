Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento de Roquetas continúa apostando por el deporte. IDEAL

Amat entrega más de medio millón de euros en subvenciones en Deportes y Tiempo Libre

Se trata de una nueva partida de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva correspondiente al año 2025

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 19 de febrero 2026, 23:23

Comenta

La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente las solicitudes para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva ... para el año 2025 correspondientes a la delegación de Deportes y Tiempo Libre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UDEF recaba indicios de posibles amaños en la Policía Local en 13 pueblos de Granada y en Córdoba
  2. 2 Disparan y dan una paliza a un hombre de 31 años en Pinos Puente
  3. 3 Vienen a Granada de visita, se pelean a las puertas de una discoteca y agreden a dos policías de paisano
  4. 4

    Acepta tres años de cárcel por tener sexo con su novia menor de edad en un pueblo de Granada
  5. 5 Le apuñala en el abdomen en una pelea en un local de ocio de Padul
  6. 6 ¡La granadina Ana Alonso logra una medalla de bronce en su épico debut olímpico!
  7. 7 Alertan del peligro de encontrar un folio en blanco en el buzón
  8. 8

    La detención del expríncipe Andrés sella su caída por la relación con el pederasta Epstein
  9. 9

    El informe del móvil de Avilés, el último en entregarse «por la cantidad de información»
  10. 10

    Un alpinista «deja morir» a su novia en la montaña más alta de Austria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Amat entrega más de medio millón de euros en subvenciones en Deportes y Tiempo Libre

Amat entrega más de medio millón de euros en subvenciones en Deportes y Tiempo Libre