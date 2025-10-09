Amat destaca el papel fundamental de los mayores para Roquetas en el Consejo del Mayor El alcalde valora la dedicación y compromiso de los miembros del Consejo y del área de Servicios Sociales, agradeciendo el trabajo constante que realizan a lo largo del año

El salón de plenos de Roquetas de Mar ha acogió la mañana del pasado martes la celebración del Consejo Municipal del Mayor, un encuentro presidido por el alcalde Gabriel Amat, acompañado por la concejala María Ángeles Alcoba.

El alcalde valoró la dedicación y compromiso de los miembros del Consejo y del área de Servicios Sociales, agradeciendo el trabajo constante que realizan a lo largo del año en las diferentes asociaciones. Amat destacó el papel fundamental de las personas mayores en la construcción del presente y futuro del municipio y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando junto a ellas para que Roquetas siga siendo una ciudad participativa, dinámica y referente en envejecimiento activo.

Por otro lado, la Universidad de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de formalizaron la renovación de su convenio de colaboración para la continuidad del programa de la Universidad de Mayores. Una colaboración que se remonta al inicio de este programa, que siempre contó con el apoyo de este municipio. El acuerdo firmado este jueves garantiza la financiación y el desarrollo de la oferta formativa dirigida a la población de más de 55 años del municipio.