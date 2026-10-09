Amat celebra el 50° aniversario de Melanie & Claire en la Urba

El alcalde celebra el 50 aniversario de Melanie & Claire en la urbanización de Roquetas de Mar. Gabriel Amat quiso celebrar junto a Melanie & Claire, joyería ... de la urbanización de Roquetas de Mar, sus 50 años de trayectoria, en un gesto de reconocimiento y apoyo al comercio local del municipio. Medio siglo de historia que refleja el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los comerciantes roqueteros con Roquetas de Mar.

A su vez, desde el Consistorio roquetero explicaron que siguen «apostando por fortalecer y acompañar el tejido comercial de nuestro municipio, motor fundamental de nuestra economía». A este evento, además del regidor municipal, también asistieron la concejalas Amalia López Yélamos y María Teresa Fernández Borja.

Hace dos años, otra impresa insigne de la Urbanización de Roquetas también estaba de celebración, puesto que la Heladería Alacant cumplió 50 años de existencia. Una celebración de la que estuvieron rodeado de más de un centenar de personas que pudieron degustar un poco de embutidos, porciones de tortilla española, helados de varias clases y otros productos.

A este evento asistieron algunos concejales del equipo de Gobierno junto al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, que dedicó unas palabras tanto a Isabel Soriano, gerente de la empresa, como a Guillermo Sánchez 'Mermi', por su extensa trayectoria de apostar por Roquetas cuenta esta localidad no tenía la influencia de la actualidad.