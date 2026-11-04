Amat da la bienvenida a los participantes en la jornada informativa del programa 'Cualifícate Roquetas de Mar'

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, dio la bienvenida este miércoles a los asistentes de la jornada informativa 'Motivación y estrategias para el ... acceso al empleo', celebrada en la Biblioteca Municipal, en el marco del programa 'Cualifícate Roquetas de Mar', impulsado por el Ayuntamiento y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (Fse+).

Esta actividad forma parte de las ocho jornadas de activación e información previstas en el proyecto, orientadas a mejorar las oportunidades de inserción laboral y fomentar el emprendimiento. Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con las habilidades para la búsqueda de empleo, la formación y las estrategias para destacar en el mercado laboral.

El programa 'Cualifícate Roquetas de Mar' contempla un total de 61 itinerarios de inserción laboral cuyos beneficiarios son personas desempleadas no ocupadas, especialmente mujeres y personas desempleadas de larga duración, de los que ya se desarrollaron 23, con una participación prevista de cerca de mil personas desempleadas. Estos itinerarios, vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad, incluyen formación especializada, prácticas profesionales, tutorías y orientación laboral en sectores como la hostelería, el comercio, la administración, el almacén, la agricultura, jardines y viveros, la peluquería y la limpieza.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar continúa apostando por la formación y la mejora de la empleabilidad, especialmente entre los colectivos que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.