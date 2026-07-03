Amat da la bienvenida a alumnos del colegio de Educación Especial A la Par

Como ya es tradicional durante el mes de julio, un total de 44 alumnos y alumnas del colegio madrileño de Educación Especial A La Par ... se desplazaron hasta Roquetas de Mar para disfrutar de una semana de vacaciones bajo la supervisión de 11 monitores.

Entre las actividades lúdicas y de ocio que llevan a cabo esta semana, los alumnos acompañados por sus profesores se desplazan hasta el Ayuntamiento para saludar al alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, quien, acompañado por la concejala de Educación, Lourdes García, le dio la bienvenida al municipio y les ha deseado una feliz estancia.

«Espero que disfrutéis de la oferta de ocio de Roquetas de Mar, que os gusten nuestras playas y descubráis los principales enclaves turísticos del municipio, es una satisfacción que cada año paséis unos días de vacaciones en nuestro municipio, desde 2025 nos visitáis y espero que sigáis haciéndolo muchos años más».

Para finalizar el acto, los alumnos y alumnas entregaron al regidor municipal un obsequio realizado en los talleres ocupaciones y se hicieron una gran foto familia.

El Colegio de Educación Especial A La Par fomenta la posibilidades educativas de los alumnos con discapacidad intelectual, logrando que su etapa escolar sea una experiencia satisfactoria y adquieran, en función de sus posibilidades, distintos objetivos como conseguir el mayor grado de autonomía posible, desarrollar una adecuada autoestima, adquirir las habilidades instrumentales, digitales, sociales y laborales necesarias para su integración en todos los ámbitos de la vida y mejorar sus relaciones sociales y despertar el interés por su entorno.