Amat asegura presentarse tras 28 años de mandatos «con la misma ilusión»

El actual alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, volverá a ser el candidato de su partido para presidir el Ayuntamiento de la ciudad en los próximos cuatro años, algo que según dijo este sábado en la presentación de su candidatura, hace «con la misma ilusión» y con el trabajo realizado durante sus casi 28 años de mandatos.

En un Castillo de Santa Ana lleno de público, el alcaldable popular cargó contra el PSOE tanto en la Junta como en el Gobierno de España. «A mí Andalucía no me traía nada, no traía nada a Roquetas de Mar, que era el municipio que más había crecido de toda Andalucía. Estaba harto de pedirle el hospital y siempre venían con el no por respuesta. Yo no lo quería para Gabriel Amat, sino porque es necesario para Roquetas de Mar. Íbamos con ilusión y nos veníamos enfadados de Sevilla. Yo quería pagarlo, valía más de 34 millones. Llega Juanma Moreno y lo primero que me dijo fue: Gabriel, vamos a hacer el hospital. Y para final de este año estará terminado», dijo.

Según el candidato a la reelección «al Gobierno de Zapatero y de Pedro Sánchez tenemos que agradecerles la mala gente, el menos control, la menos responsabilidad». Amat trató el tema del agua, de actualidad estos días con la polémica de Doñana, criticando la derogación del Plan Hidrológico Nacional y afirmando que «el PSOE no quiere a los agricultores, se cargó el agua para el municipio, para la agricultura y para el turismo. Quiere cansar y agotar a los agricultores y nos ha costado mucho que sea la provincia que más exporta», criticó.

Amat también se refirió al reciente anuncio del Gobierno para desplegar en Roquetas a la Policía Nacional, aunque recordó que se trata de una promesa hecha «en elecciones». En este sentido, apuntó que lo que él quiere es que «que pongan uno u otro, pero quiero seguridad y que no me engañen más».

Para Amat, «ha habido momentos muy duros y complicados», pero reconoció que ha tenido «la suerte de tener unos funcionarios buenísimos y que con equipos se suma. Tenemos que terminar unas cuantas infraestructuras necesarias para la gran ciudad que tenemos, y tenemos que seguir trabajando».

El acto, en el que se fueron presentando uno a uno los integrantes de la candidatura, contó con la presencia del secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, que destacó que «el cambio llegó en Andalucía de la mano de Juanma Moreno, como lo hizo de la mano de Gabriel hace 28 años aquí, en Roquetas de Mar» y afirmó que «Roquetas, es hoy una ciudad moderna y abierta, es uno de los mejores ejemplos para comprobar que una buena gestión -como la de Gabriel- es la mejor manera, la única manera para que un lugar tan especial como este, siga creciendo, siga modernizándose, no se detenga y siga apostando por el futuro».

Repullo destacó que «ahora con el apoyo de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, Gabriel Amat podrá complementar todos esos servicios que requiere la transformación que está ciudad ha tenido de la mano de un gran gestor, un gran alcalde como Gabriel». El secretario general de los populares andaluces concluyó su intervención asegurando que «desde el Gobierno de Juanma Moreno vamos a defender siempre la agricultura en Andalucía porque es uno de nuestros principales motores económicos y debemos protegerla junto al resto de sectores productivos, anticipándonos, como ha hecho el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía. Pero la competencia principal en materia de aguas de Andalucía es del Estado que tiene paradas las obras hídricas que tenía que ejecutar en Andalucía y que son vitales. La falta de medidas para combatir la sequía por el Gobierno de Sánchez está siendo una nueva condena a Andalucía y frena todos sus sectores productivos».

También participó el presidente del Partido Popular en la provincia de Almería, Javier A. García, que aseguró que «Gabriel es un ejemplo y una fuente de inspiración para todas las formaciones locales de la provincia y del resto de España. Esta candidatura representa a la perfección la eficacia y capacidad de gestión del Partido Popular», dijo tras asegurar que Amat «ha conseguido transformar un pueblo en una gran ciudad». «Roquetas es una referencia nacional gracias al apoyo que siempre ha mostrado instituciones como la Diputación o la Junta de Andalucía desde que Juanma Moreno es presidente. El próximo 28 de mayo estoy seguro de que los roqueteros valorarán el enorme trabajo que lleva haciendo Amat durante 28 años», dijo.

Por último, Maribel Sánchez, portavoz del PP de Andalucía calificó a Amat como «el Juanma Moreno de Roquetas de Mar porque es una persona trabajadora y honesta». Según dijo, «ahora más que nunca a Roquetas le interesa un equipo del PP, con la diputación del PP, la Junta de Juanma y el Gobierno del PP».