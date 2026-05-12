Alumnos de los talleres municipales de pintura y cerámica exponen sus trabajos en el Castillo de Santa Ana

El Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar acoge una gran exposición con los trabajos del alumnado infantil que participa en los talleres municipales ... de pintura y cerámica. A esta apertura asistió el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat acompañado de parte de su equipo de gobierno. La exposición se podrá visitar hasta el 7 de junio.

El patio del Castillo se llenó de familias enteras que querían disfrutar de las creaciones de estos jóvenes artistas. Mariquina Ramos, una de las profesoras de los talleres de pintura explicó el carácter especial que tiene este año esta exposición.

«La muestra reúne creaciones inspiradas en grandes maestros del arte, a través de los dibujos animados, dentro de la actividad anual de los talleres. Y además, este año se conmemoran 40 años de estos talleres municipales», dijo Ramos.

Mariquina Ramos recordó a la figura de Juan Ibáñez Plaza, que fue el monitor que impartió las primeras clases en los talleres de pintura hace ya unos años. En este sentido, elogió la labor de Antonio López, presente en el Castillo, que fue la persona que inició los talleres de cerámica en Roquetas de Mar.

«Estos talleres municipales han crecido acorde al desarrollo de Roquetas. Gracias al alcalde, Gabriel Amat, porque siempre lo ha visto como un servicio cultural relevante para la ciudadanía. Por eso, siempre hemos contado con su apoyo. Agradecer al concejal Daniel Salcedo que siempre nos apoya y tengo que nombrar también a dos concejales de cultura anteriores como Juan José Salvador y Juan Carlos Muyor», señaló Mariquina Ramos.

Por su parte, Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, elogió el trabajo realizado por Mariquina, Lidia y Tatiana. «Recuerdo cuando se iniciaron estos talleres con Juan Ibáñez y con Antonio López. Dos personas que fueron precursores de llevar a cabo estos talleres que tan buena acogida siempre han tenido y que son un éxito».

«Lo importante es que los pequeños se sientan agusto y agradezco a los padres la confianza que tienen en las tres profesoras de estos talleres. Se puede ver la ilusión que tienen los niños y niñas a la hora de pintar o hacer una pieza de cerámica. Toda esa ilusión se aprecia en este Castillo de Santa Ana donde contamos con una excelente exposición», dijo Amat.

Los alumnos de los talleres de Cerámica que imparte Lidia Guerrero Frías que exponen en el Castillo de Santa Ana son Isabel Oliva, Tasmin Belkhir, Lara Estévez, Dona Mendes, Jimena Membrilla, Eva Estefanía Ignea, Daniela Caído, Nahia Callet, Olivia Crespo, Luca Gómez, África Membrilla, Paula Blánquez, Leonardo Quiñoy, Francisco Oliva, Erika Martín, Naira Callejón, Erik Noah Ruiz, Sofía Ruiz, Ainara Guerrero, Anabel Muñoz, Arancha Matarín, Anastasia Tsvtkova, Martina Gómez, Salvador Maizel, Miriam Guil.

También exponen Irina María Ignea, Marta Jiménez, Valeria Membrilla, Pablo García, Adriana Gómez, Anmelina Bordeicmuk, Alma Callejón, Paula Oller, Ángela Martos, Norah Fernández, Jacobo Saldarriaga, Laura Lupión, Isabel Leyva, María Del Valle Molina, Samuel Leyva, Cayetano Valiente, Beatriz Navarro, Sara Balada, Teresa Mendes, Lola Vílchez,

En lo que respecta a los alumnos de los talleres de pintura que imparten Mariquina Ramos y Tatiana Guerrero Frías exponen Carmen Quero, Ana Matilde Girálvez, Adrián Navarro, Vera Castillo, María Antonia Rondón, Valeria Moiseevd, Candela Uclés, Carlota Castillo, Julia López, Sofía Rodríguez, Erik Mateo Laza, Sofía Enríquez, Álvaro Navarro, Valeria Escudero, Joel Lorenzo, Ainara Guerrero, Francesca Marín, Emilia Marín, Julia Muñoz, Mario Berna, Alma Rueda, Dolores de la Cruz, Carmen Valdivieso, Jacobo Saldarriaga, Kayla Barreda, Claudia Trujillo, María Martínez, Erik Noah Ruiz, Valeria Cano.

En esta muestra también están los trabajos de Alejandro Acevedo, Fernando Ponce, Elena Cruz, Irene Pi, Sofía Ildiko, Anastacia Volianska, Carmen Jiménez, Carolina Moya, Lola Martínez, Mario Bautista, Isabel Oliva, Andrea Ayala, Elena Piedra, Leire López, Sofía Yixin, Abi Cárdenas, Claudia Revuelta, Marco Pérez Tomillero, Alejandra Fernández, Micaela Rodríguez, Carolina Fernández, Marco Pérez Martínez, Blanca Carmona, África Martínez, María Carrasco, Sara Martín, María Martín, Paula María Costache, Genoveva Sánchez, Anastassia Tsvetkova.

Y también muestran sus obras Alejandra Centeno, Blanca López, Marina Bustamante, Rosa María García, Sofía Lily Davies, Dona Méndez, Inés López, Pablo Segura, Olivia Crespo, Marta Ortiz, Julia Martínez, Salomé Lucumi, Jimena Cano, Elia Vargas, María Ramos, Beatriz Ramos, Ana María Pérez, Nathaly Melgar, Sofía Ruiz, Helena Maroto, Alba Marín, Sofía Iborra, Paula Blánquez, Sofía Ruiz, Martina Sánchez, Arancha Matarin, Miriam Ibáñez, Cristóbal Miranda, Mateo Mirón, Elian Mirón, María Del Valle Molina, Noa Ojeda.

Otros alumnos que también exponen son Mackenzie Daniela Rivadeneyra, Sofía Rodríguez Bruzzese, Julia Pintor, Valentina Sánchez, Sofía Moreno, Emilia Scortichini, Paula Sarai Melgar, Ana María Pop, Triana Miranda, Leire Linares, Mia Gómez, Victoria María Garrido,Martina Castillo, Sonia Ylaria Poturu, Lucía Bonilla, Daniel Cabrera, Iria Rodríguez, Alba Gronier, Carla Rascón, Juanjo Fernández, Cayetana Mateos,Roberto Gil, Rocío Quero, Noa Sánchez y Lola Romero.