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Los alumnos vencedores en las Olimpiadas Filosóficas. IDEAL

Alumnos del IES El Parador vencen en las Olimpiadas Filosóficas de Andalucía

El certamen está organizado por la Asociación Andaluza de Filosofía y tiene la finalidad de promover en la juventud esta disciplina académica y su estudio

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 28 de marzo 2026, 20:50

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Isabel María Popova y Danyil Petrenko, alumnos de primero de bachillerato del IES El Parador, resultaron ganadores en la categoría de vídeo filosófico de la ... Olimpiada Filosófica de Andalucía en su décimo tercera edición, con su cortometraje 'Batalla quijotesca', respondiendo al tema propuesto para esta edición: 'La locura. Don Quijote en el mundo actual'.

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Alumnos del IES El Parador vencen en las Olimpiadas Filosóficas de Andalucía