Alumnos del IES El Parador vencen en las Olimpiadas Filosóficas de Andalucía

Isabel María Popova y Danyil Petrenko, alumnos de primero de bachillerato del IES El Parador, resultaron ganadores en la categoría de vídeo filosófico de la ... Olimpiada Filosófica de Andalucía en su décimo tercera edición, con su cortometraje 'Batalla quijotesca', respondiendo al tema propuesto para esta edición: 'La locura. Don Quijote en el mundo actual'.

La defensa de los trabajos se realizó el pasado 7 de marzo en la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre. El certamen está organizado por la Asociación Andaluza de Filosofía y tiene la finalidad de promover en la juventud esta disciplina académica y su estudio, así como el pensamiento crítico y la reflexión.

La categoría de vídeo filosófico, en la que participaron más de treinta vídeos de Andalucía y en la que resultaron ganadores los alumnos del IES El Parador, conlleva un premio de 200 euros y diploma acreditativo, así como la selección para participar en las Olimpiadas Nacionales de Filosofía que se celebrarán en Ciudad Real del 17 al 19 de abril de 2026.