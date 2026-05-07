Alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Roquetas estrenarán la zarzuela 'La alegría de la huerta'

Alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Roquetas representan este viernes 8 de mayo a las 21.00 horas la zarzuela 'La alegría de ... la huerta' compuesta por F. Chueca y Enrique García Álvarez. La dirección y dramaturgia corre a cargo de Alfonso López Salmerón, siendo la dirección musical a cargo de Nacho Bolívar. En la dirección técnica está Serafín Ponte, en la escenografía Francisco Sánchez e iluminación de José Ignacio Abad. El donativo de 5 euros es a beneficio de la Asociación Nuevo Futuro.

La Zarzuela 'La Alegría de la Huerta', ambientada en la huerta murciana, un entorno llenó de música y tradición, narra el amor entre Alegrías y Carola, una historia de amor, celos y enredos, quienes superan un matrimonio de conveniencia culminando con el triunfo del amor verdadero entre los protagonistas superando los intereses económicos.

Un gran espectáculo en el que los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro y Danza darán vida a los personajes, cantantes, grupos de baile, escenas corales y la Banda Municipal acompañando con los números musicales más emblemáticos de ésta Zarzuela imponiendo la alegría, el entendimiento y la fiesta.

El elenco lo forman Nicol Pozas, Joaquín Rodríguez, Juan José Gázquez, Montse Porcel, Mercedes Torres, Marifeli Maturana, Félix Gala y Antonio Gutiérrez.

Contará con la colaboración especial de la Banda Sinfónica Unión Musical de Roquetas de Mar, el Coro Ciudad de Almería, la Academia de Baile Merche y Alumnas de la Escuela Municipal de Danza.