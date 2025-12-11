Alumnos de un centro de Roquetas participan en el programa de Erasmus+ 'Robogreen'

Alumnos y alumnas del IES Mar Mediterráneo de Aguadulce están participando en un Proyecto Erasmus+ KA 220 llamado ROBOGREEN (Tecnología Robótica al servicio del medioambiente). ... Este proyecto pretende innovar y buscar soluciones sostenibles gracias a la robótica para la protección del medioambiente.

Es un proyecto de dos años y participan, junto con alumnado español, alumnos y alumnas de Grecia, Italia, Rumanía, Polonia y Portugal. La primera movilidad tuvo lugar en Braila (Rumanía) del 24 al 28 de noviembre. Durante esa semana, el alumnado y profesorado participante de los seis países tuvieron la oportunidad de enriquecer sus conocimientos sobre tecnologías modernas, desarrollar soluciones creativas y presentar ideas innovadoras para la protección del medio ambiente a través de la robótica.

Las actividades incluyeron talleres, debates y aplicaciones prácticas, que pusieron de relieve la dinámica de colaboración y trabajo en equipo. Además, el evento fue una oportunidad para forjar nuevas amistades e intercambiar experiencias culturales. Estudiantes de todos los países fortalecieron sus relaciones, compartieron bellos momentos y crearon recuerdos que los acompañarán para siempre.

La cálida hospitalidad de los estudiantes rumanos y sus familias jugó un papel decisivo en la atmósfera positiva del programa. Todos los participantes fueron recibidos por el alcalde de Braila en un acto institucional donde se les dio la bienvenida, se les dio a conocer la ciudad y se les animó a seguir trabajando en buscar soluciones robóticas para mejorar el medioambiente. La próxima movilidad se llevará a cabo en Sassuolo (Italia) en el mes de marzo