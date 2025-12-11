Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Un momento de las jornadas de Erasmus+ en Rumanía. IDEAL

Alumnos de un centro de Roquetas participan en el programa de Erasmus+ 'Robogreen'

Alumnado del IES Mar Mediterráneo de Aguadulce para buscar soluciones sostenibles gracias a la robótica

J. Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 11 de diciembre 2025, 22:29

Comenta

Alumnos y alumnas del IES Mar Mediterráneo de Aguadulce están participando en un Proyecto Erasmus+ KA 220 llamado ROBOGREEN (Tecnología Robótica al servicio del medioambiente). ... Este proyecto pretende innovar y buscar soluciones sostenibles gracias a la robótica para la protección del medioambiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

