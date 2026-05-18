Almería Avanza recuerda que ya advirtió hace más de dos años del deterioro de la Torre de Cerrillos

El grupo municipal Almería Avanza ha recordado que ya denunció públicamente hace más de dos años el grave estado de deterioro de la Torre de ... Cerrillos, después de que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar anunciara este pasado 13 de mayo la licitación de las obras de restauración de este Bien de Interés Cultural situado en el paraje natural de Punta Entinas-Sabinar.

Desde la formación consideran positiva cualquier actuación destinada a conservar el patrimonio histórico del municipio, aunque lamentan que las obras «lleguen tarde» tras años de inacción administrativa y retrasos acumulados que, según denuncian, han puesto en riesgo uno de los elementos históricos más emblemáticos del litoral roquetero.

El portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya, ha recordado que ya en abril de 2024 denunció en pleno municipal el «estado muy deficitario» de conservación de la torre, señalando entonces que la erosión, el salitre, las lluvias, el viento y la falta de mantenimiento estaban acelerando el deterioro de la estructura.

«Hace más de dos años advertimos de que la Torre de Cerrillos no podía permitirse seguir perdiendo tiempo si realmente queríamos conservarla como parte de la historia de nuestro municipio», ha señalado Montoya.

Desde Almería Avanza recuerdan que tanto el Ayuntamiento de Roquetas de Mar como el de El Ejido firmaron en 2018 un convenio para impulsar actuaciones de protección, restauración y conservación de la torre, reconociendo ya entonces el «alto grado de deterioro por erosión» que sufría este monumento histórico. Sin embargo, dicho convenio caducó a finales de 2022 sin ser prorrogado, lo que provocó, según denuncia la formación, una paralización innecesaria de las actuaciones previstas y una pérdida de tiempo «que el patrimonio histórico no se podía permitir».

«Mientras el PP de Gabriel Amat dejaba pasar los años entre trámites, convenios caducados y anuncios, el deterioro de la Torre de Cerrillos seguía avanzando. Estamos hablando de un Bien de Interés Cultural protegido desde 1993, no de cualquier edificio», ha criticado el portavoz.

La formación considera que este caso es un ejemplo más de la «falta de planificación y de mantenimiento preventivo» por parte del equipo de gobierno municipal, que actúa «cuando los problemas ya son graves y evidentes». «Lo preocupante no es solo que ahora se anuncien las obras, sino que se haya permitido llegar a esta situación después de tantos años de advertencias», ha añadido Montoya.

Desde Almería Avanza recuerdan que la Torre de Cerrillos forma parte del patrimonio histórico y cultural de Roquetas de Mar y constituye además un elemento de gran valor paisajístico y turístico dentro del entorno protegido de Punta Entinas-Sabinar. Por ello, esperan que la licitación anunciada se traduzca en actuaciones reales, que las obras no sufran nuevos retrasos administrativos «y no solo sea una nueva promesa electoral de cara a las elecciones andaluzas de este próximo domingo».

«Celebramos que por fin se vaya a actuar, pero alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas por haber dejado deteriorarse durante años uno de los símbolos históricos de nuestro municipio. El patrimonio no se protege con titulares ni anuncios, se protege actuando a tiempo», ha concluido Montoya.