Almería Avanza propone una rebaja del IBI para compensar la subida de la tasa de basuras

El grupo municipal recuerda que ciudades como Almería, Sevilla o Málaga ya están planteando medidas similares para aliviar la presión fiscal sobre las familias

J. C. Roquetas de Mar Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Almería Avanza ha propuesto al Ayuntamiento de Roquetas de Mar aplicar una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de compensar a las familias por la fuerte subida de la tasa de basura aprobada hace apenas un año.

El portavoz de la formación, Pepe Montoya, ha recordado que «en 2024 el Partido Popular aprobó un auténtico tasazo de basura impuesto desde Madrid y Bruselas que ha supuesto un incremento muy duro en los recibos de todos los hogares, comercios y pequeñas empresas de Roquetas. Esa subida, unida al encarecimiento general de la vida, ha dejado a muchos vecinos asfixiados«.

Montoya ha explicado que la propuesta no es novedosa ni imposible, sino que ya ha está siendo anunciada en otros ayuntamientos: «Municipios como Almería, Sevilla, Málaga o Villarreal han anunciado rebajas en el IBI precisamente para compensar la subida de la tasa de basura. Si allí se ha podido hacer, aquí también. Lo que falta es voluntad política«.

Desde Almería Avanza subrayan que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite a los ayuntamientos modular el tipo impositivo del IBI dentro de unos márgenes legales, por lo que señalan que no hay excusa legal ni técnica. «Es una decisión política. El PP prefiere recaudar más a costa de las familias en lugar de aliviar la carga fiscal que soportan los vecinos de Roquetas», ha señalado su portavoz.

El portavoz insistió en que la moción busca una cuestión de justicia fiscal: «No tiene sentido que los vecinos estén pagando más por un servicio de limpieza que cada vez funciona peor. La gente lo que pide es un Ayuntamiento que gestione bien, que exija a las concesionarias que cumplan, y no que les suba las tasas y los impuestos para mantener un sistema ineficaz».

Asimismo, el portavoz ha concluido con un mensaje claro: «Los vecinos de Roquetas no pueden seguir siendo los que pagan la mala gestión del PP. Rebajar el IBI no es un capricho, es un acto de responsabilidad. Es devolverle a la gente parte de lo que se les ha quitado injustamente con el tasazo de la basura«.