Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las aceras del municipio de Roquetas. IDEAL

Almería Avanza propone un Plan Municipal de Aceras Accesibles en Roquetas

La formación liderada por Pepe Montoya reclama una actuación urgente para eliminar barreras y mejorar la movilidad

J. C.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:10

Comenta

El Grupo Municipal Almería Avanza ha registrado hoy una moción que será debatida en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para poner ... en marcha un Plan Municipal de Aceras Accesibles y Reparación Inmediata, con el objetivo de garantizar que todas las personas, independientemente de su condición física, sensorial o cognitiva, puedan desplazarse con seguridad por las calles del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  4. 4 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  5. 5 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  6. 6 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  7. 7

    Bodiger: «Me dolió y mucho mi salida, Paco López contaba conmigo»
  8. 8

    Momento clave para embarcar hacia otra orilla
  9. 9

    Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo
  10. 10

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería Avanza propone un Plan Municipal de Aceras Accesibles en Roquetas

Almería Avanza propone un Plan Municipal de Aceras Accesibles en Roquetas