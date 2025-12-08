Almería Avanza propone un Plan Municipal de Aceras Accesibles en Roquetas

El Grupo Municipal Almería Avanza ha registrado hoy una moción que será debatida en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para poner ... en marcha un Plan Municipal de Aceras Accesibles y Reparación Inmediata, con el objetivo de garantizar que todas las personas, independientemente de su condición física, sensorial o cognitiva, puedan desplazarse con seguridad por las calles del municipio.

La iniciativa se presenta días antes de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, «una fecha que invita a recordar que la accesibilidad no es un lujo ni un añadido, sino un derecho y una obligación de cualquier administración pública», ha señalado el portavoz municipal Pepe Montoya.

Montoya ha destacado que en numerosos barrios de Roquetas persisten problemas como aceras deterioradas, bordillos sin rebajar, baches y pavimentos en mal estado que dificultan el paso a personas mayores, usuarios de sillas de ruedas, familias con carritos o vecinos que simplemente necesitan caminar con seguridad. «Una ciudad accesible no es solo una ciudad para unos pocos: es una ciudad mejor para todos. Hablar de accesibilidad es hablar de dignidad, de igualdad y de calidad de vida», ha afirmado.

La moción propone realizar una auditoría municipal de accesibilidad en aceras, pasos de peatones, pavimentos y entornos de edificios públicos; elaborar un informe técnico con la identificación y priorización de las barreras detectadas, sus propuestas de actuación, costes y calendario; activar un plan de reparación inmediata que incluya rebaje de bordillos, arreglo de aceras rotas o levantadas, sustitución de pavimentos en mal estado y mejora de la señalización; y establecer un plazo máximo de treinta días para intervenir en los puntos donde exista un riesgo evidente para los peatones.

Según Montoya, «no podemos permitir que un bordillo sin rebaje le impida a una persona ir al médico, o que una acera levantada provoque una caída que podría evitarse. Esto no va de obras, va de seguridad y de respeto». Para el portavoz, este plan permitiría dar una respuesta ordenada, rápida y eficaz, «dejando atrás los parches improvisados y apostando por una estrategia municipal coherente y planificada».

Almería Avanza confía en que todos los grupos municipales apoyen la propuesta por ser una iniciativa «útil, necesaria y que responde a una demanda real de los vecinos». «Ojalá Roquetas sea un ejemplo de ciudad accesible. Depende de la voluntad política y de poner a las personas en el centro», ha concluido Montoya.