Almería Avanza propone implantar zonas naranjas de aparcamiento en verano para priorizar a los vecinos

El grupo municipal Almería Avanza ha registrado una moción para implantar un sistema de estacionamiento regulado estacional, conocido como «zona naranja», en las zonas cercanas ... a las playas de Roquetas de Mar durante los meses de mayor afluencia turística.

La iniciativa surge como respuesta a uno de los problemas más recurrentes cada verano en el municipio: la saturación del aparcamiento en zonas como Aguadulce, la Urbanización o El Puerto, donde los vecinos encuentran serias dificultades para estacionar en sus propias calles debido a la llegada masiva de visitantes.

«Cada verano se repite la misma situación. Los vecinos, que pagan sus impuestos en Roquetas, no pueden aparcar en su propio barrio mientras las calles se llenan de vehículos de visitantes. Esto no es razonable y hay que darle una solución», se ha mostrado claro el portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya.

La propuesta plantea la implantación de zonas naranjas de carácter estacional, activas únicamente durante los meses de mayor presión turística. En estas zonas, los residentes quedarían exentos de pago mediante la acreditación del vehículo, mientras que los no residentes abonarían una tarifa moderada en función del tiempo de estacionamiento.

Desde Almería Avanza destacan que este modelo ya funciona con éxito en municipios turísticos como Benidorm, Cádiz o Chiclana, donde ha permitido ordenar el tráfico, mejorar la rotación de vehículos y garantizar el acceso de los vecinos a sus propias zonas de residencia. «Esto no va de recaudar, va de ordenar y de poner a los vecinos en el centro. Quien vive aquí tiene que tener prioridad», ha subrayado Montoya.

Además, la moción incluye que los ingresos obtenidos a través de este sistema se destinen íntegramente al refuerzo de los servicios municipales durante la temporada alta, como la limpieza, el mantenimiento de playas o la seguridad. «Si los visitantes utilizan intensivamente nuestros servicios, lo lógico es que contribuyan a su mantenimiento. Y ese dinero debe revertir directamente en mejorar el municipio», ha añadido el edil.

Desde la formación insisten en que se trata de una medida «equilibrada, viable y ya probada en otros municipios», que permitiría mejorar la convivencia entre residentes y turistas, así como la calidad de vida en los barrios costeros. «Roquetas no puede permitirse que cada verano se convierta en un problema para quienes viven aquí todo el año. Hay soluciones y lo que hace falta es voluntad para aplicarlas», ha concluido Montoya.