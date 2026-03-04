Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Una cámara de vigilancia. R. I.

Almería Avanza propone cámaras de videovigilancia ante la inseguridad en Roquetas

Pepe Montoya exige al Gobierno de Amat que deje de escudarse en excusas y solicite formalmente los permisos a la Subdelegación del Gobierno

J. C.

Roquetas de Mar

Miércoles, 4 de marzo 2026, 20:42

Comenta

El Grupo Municipal Almería Avanza ha registrado una moción para la implantación de un Sistema de Videovigilancia en puntos estratégicos de Roquetas de Mar, ante ... el aumento de la preocupación vecinal por los robos, actos vandálicos e intentos de intrusión en distintas zonas del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

