Almería Avanza propone cámaras de videovigilancia ante la inseguridad en Roquetas

El Grupo Municipal Almería Avanza ha registrado una moción para la implantación de un Sistema de Videovigilancia en puntos estratégicos de Roquetas de Mar, ante ... el aumento de la preocupación vecinal por los robos, actos vandálicos e intentos de intrusión en distintas zonas del municipio.

Vecinos de la Urbanización, La Molina, El Parador y otros barrios han trasladado en las últimas semanas su malestar por la sensación de inseguridad que se está instalando en el municipio. «No se trata de alarmismo, se trata de escuchar a la calle», ha señalado el portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya, que se ha mostrado contundente al afirmar que «cuando los vecinos piden más prevención y más vigilancia, el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado. La seguridad es una prioridad municipal y requiere decisiones valientes».

El portavoz ha recordado que recientemente se aprobó la instalación de desfibriladores en espacios públicos, pero ha advertido de un riesgo evidente: «¿De qué sirve invertir en equipamientos públicos si luego no se protege su entorno? Sin vigilancia, esos dispositivos pueden convertirse en blanco fácil del vandalismo. No podemos permitir que duren dos días».

La moción presentada insta al equipo de Gobierno a iniciar los trámites para la instalación de cámaras en accesos, zonas con mayor incidencia de robos y entornos de infraestructuras públicas, así como a solicitar formalmente a la Subdelegación del Gobierno las autorizaciones necesarias.

«Durante años el Partido Popular ha utilizado el argumento de que esto depende de la Subdelegación para no actuar. Bien, pues ahora les instamos a que lo pidan formalmente. Si realmente quieren hacerlo, que inicien el procedimiento. Lo que no vale es escudarse eternamente en otras administraciones para justificar la inacción», ha subrayado Montoya.

Almería Avanza recuerda que municipios del entorno como Vícar o Huércal-Overa ya han apostado por sistemas de videovigilancia como herramienta complementaria de prevención y apoyo a la Policía Local y a la Guardia Civil.

«El Gobierno de Gabriel Amat lleva demasiados años instalado en la comodidad. La seguridad no se gestiona con declaraciones, se gestiona con decisiones. Si hay preocupación en la calle, hay que actuar. La seguridad no puede esperar», ha concluido el portavoz.