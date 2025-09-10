Almería Avanza exige al PP que obligue a limpiar Roquetas Pepe Montoya, reclama al Ayuntamiento que haga cumplir de inmediato el contrato de 12 millones de euros con Urbaser ante la suciedad generalizada en todos los barrios de Roquetas

J. C. Roquetas de Mar Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:24

El Grupo Municipal de Almería Avanza ha registrado una moción para el próximo Pleno en la que reclama al equipo de gobierno del Partido Popular que deje de mirar hacia otro lado y obligue a la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Urbaser, a cumplir de manera inmediata con el contrato que asciende a 12 millones de euros anuales.

«El estado de suciedad que sufre Roquetas es insoportable. Da igual el barrio al que vayas: aceras pegajosas, basura acumulada, colchones abandonados, contenedores rotos, parques, jardines y solares convertidos en auténticos vertederos… ¿Dónde están los 12 millones de euros que pagamos todos los años?», ha denunciado el portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya.

Montoya ha sido tajante al señalar que «los roqueteros pagan como si vivieran en una ciudad limpia y cuidada, pero lo que reciben es exactamente lo contrario. Aquí no hace falta gastar más dinero: lo que hace falta es que el Ayuntamiento se plante ante Urbaser, haga cumplir el contrato y sancione los incumplimientos que se acumulan año tras año sin que se les diga absolutamente nada».

Además, desde Almería Avanza han recordado que los vecinos siguen sin contar con un punto limpio municipal, a pesar de que llevan años sufragando este servicio en la tasa de basura. «Esto es un engaño intolerable: se les cobra un servicio que no existe. Roquetas ya está harta de excusas, la ciudad necesita limpieza real en todos sus barrios», ha sentenciado Montoya.

La moción incluye entre sus acuerdos el exigir de manera urgente a Urbaser el cumplimiento del contrato y sancionar los incumplimientos, reparar y sustituir de inmediato los contenedores rotos, así como abrir de forma inmediata el punto limpio municipal, que acumula años de retraso.

«Lo que pedimos es de sentido común: que se deje de reír de los vecinos y que se les devuelva la ciudad limpia que se merecen. Roquetas no está condenada a ser un basurero. Lo que falta es voluntad política para defender a los ciudadanos frente a la empresa», ha concluido Montoya.