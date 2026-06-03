Almería Avanza denuncia que Roquetas afronta el verano con una Guardia Civil insuficiente

El grupo municipal Almería Avanza ha mostrado su preocupación tras conocerse que la Guardia Civil afrontará la campaña de verano en Roquetas de Mar sin ... los refuerzos necesarios para atender el incremento de población y actividad que experimenta el municipio durante los meses estivales. El portavoz de la formación, Pepe Montoya, considera que esta situación es una nueva muestra del abandono que sufre Roquetas por parte del Gobierno de España en materia de seguridad.

«Estamos hablando de un municipio que supera ampliamente los 100.000 habitantes y que durante el verano podemos llegar a triplicar nuestra población con los miles de visitantes que recibimos. Sin embargo, seguimos sin contar con los efectivos que necesitamos para garantizar la seguridad de vecinos y turistas», ha señalado Montoya.

La formación roquetera recuerda que las cifras de delincuencia han experimentado un crecimiento en los últimos años y que la preocupación por la inseguridad es una de las cuestiones que más trasladan los vecinos durante las reuniones mantenidas en los distintos barrios del municipio.

«Los vecinos nos hablan de robos, vandalismo y una creciente sensación de inseguridad. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a dar la espalda a Roquetas negando los recursos que necesita nuestra Guardia Civil para realizar su trabajo en las mejores condiciones», ha afirmado el portavoz de la formación, a la vez que ha criticado la inacción del PSOE de Roquetas en un tema que «no les vemos reclamar ni exigir a su partido en ninguno de sus videos semanales».

Desde Almería Avanza consideran que ha llegado el momento de que las distintas administraciones aparquen las diferencias políticas y trabajen conjuntamente para defender los intereses de Roquetas.

«Nosotros siempre hemos defendido que hay que exigir a quien tiene las competencias y a quien tiene la representación. La Guardia Civil depende del Gobierno de España, pero el Ayuntamiento de Roquetas no puede limitarse a observar cómo pasan los años sin que lleguen las soluciones que necesita el municipio».

Por ello, la formación ha pedido al alcalde, Gabriel Amat, que lidere una reivindicación institucional firme ante el Ministerio del Interior y utilice todos los cauces posibles, tanto desde el Ayuntamiento como a través de la Junta de Andalucía, para reclamar un aumento de efectivos y medios materiales para la Guardia Civil de Roquetas.

«Le pedimos al alcalde que ejerza el liderazgo que corresponde al máximo representante de los roqueteros y que haga de esta reivindicación una prioridad. La seguridad de nuestros vecinos merece una defensa firme y constante» ha explicado Montoya.

Al mismo tiempo, Almería Avanza ha reclamado al PSOE de Roquetas que traslade al Gobierno de España la realidad que vive el municipio y que actúe con la misma contundencia que reclama otras cuestiones en los plenos municipales.

«Si el PSOE de Roquetas está verdaderamente preocupado por la seguridad, tiene una oportunidad perfecta para demostrarlo. Esperamos que exijan a su partido y al Ministerio del Interior los efectivos que necesita nuestra Guardia Civil para afrontar el verano y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes».