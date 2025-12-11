Almería Avanza apuesta por regular el uso de patinetes eléctricos en Roquetas

El Grupo Municipal Almería Avanza ha presentado en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar una moción para impulsar la redacción de una Ordenanza Municipal Reguladora ... del Uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), con especial atención a los patinetes eléctricos, cuyo uso se ha disparado en los últimos años.

El portavoz del grupo, Pepe Montoya, ha señalado que «cada día vemos situaciones de riesgo: patinetes circulando por aceras, velocidades inadecuadas o estacionamientos que obstaculizan el paso. Roquetas necesita una regulación clara que proteja a peatones y usuarios, y que permita a la Policía Local actuar con seguridad jurídica».

La moción subraya que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya establece un marco básico, pero son los ayuntamientos quienes deben regular la circulación en zonas urbanas, determinando dónde pueden circular estos vehículos, dónde no, qué velocidad máxima se permite, qué medidas de seguridad deben cumplir y cómo deben estacionarse. Otros municipios, como Las Gabias, han aprobado recientemente normativas específicas, sentando precedentes útiles para Roquetas.

Montoya ha insistido en que «regular no es prohibir. Es ordenar el uso, prevenir accidentes y garantizar la convivencia. Queremos una ordenanza que dé seguridad a todos: peatones, personas mayores, niños, ciclistas y a quienes usan el patinete como medio de transporte diario».

La propuesta plantea que la nueva ordenanza recoja criterios sobre vías autorizadas, condiciones de seguridad, estacionamiento, requisitos técnicos de los vehículos, limitaciones de velocidad y régimen sancionador, adaptándose a la estructura urbana del municipio.

«Roquetas es una ciudad dinámica y moderna, y la movilidad también debe serlo. Esta ordenanza es un paso necesario para mejorar la convivencia y la seguridad en nuestras calles», ha concluido Montoya.