Almería Avanza apuesta por las bonificaciones fiscales para los hoteles que abran todo el año

El Grupo Municipal Almería Avanza ha registrado una moción en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para impulsar bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ( ... IBI) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) dirigidas a los hoteles que permanezcan abiertos durante todo el año, con el objetivo de luchar contra la estacionalidad turística y favorecer el mantenimiento del empleo.

La iniciativa busca incentivar a aquellos establecimientos hoteleros que apuesten por la actividad continuada durante los meses de temporada baja, evitando cierres temporales y permitiendo que los trabajadores del sector puedan mantener su puesto de trabajo más allá de la temporada alta.

El portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya, ha señalado que «la estacionalidad es uno de los grandes problemas estructurales del modelo turístico de Roquetas de Mar, y tiene consecuencias directas sobre el empleo y la economía local».

En este sentido, ha defendido que «el Ayuntamiento debe utilizar las herramientas que tiene a su alcance para incentivar a quienes hacen un esfuerzo por mantener la actividad y el empleo durante todo el año».

Montoya ha subrayado que la propuesta no es una ocurrencia aislada, sino una medida que ya se está aplicando en otros municipios. «Ayuntamientos como Adra o Almería ya han puesto en marcha bonificaciones fiscales vinculadas a la apertura anual de hoteles, y otros como Chiclana de la Frontera han optado por líneas de subvenciones con el mismo objetivo. Son ejemplos claros de que se puede actuar desde el ámbito municipal», ha explicado.

Desde Almería Avanza han insistido en que estas bonificaciones deben estar condicionadas al cumplimiento del requisito de apertura durante todo el año, garantizando criterios objetivos y transparentes. «No hablamos de regalar dinero público, sino de ayudar a quienes contribuyen a crear empleo estable y a mantener viva la ciudad durante los meses en los que tradicionalmente baja la actividad», ha añadido Montoya.

El grupo municipal considera que esta medida tendría un impacto positivo no solo en el sector hotelero, sino también en el comercio local, la hostelería y los servicios, al favorecer un flujo de actividad más constante a lo largo del año.

«Si de verdad queremos un modelo turístico más sostenible y un empleo de mayor calidad, hay que dejar de mirar solo a la temporada alta y empezar a tomar decisiones valientes para el resto del año», ha concluido Pepe Montoya.