Las Agrupaciones musicales reúnen a decenas en la Escuela de El Parador

El salón de actos de la Escuela de Música. Danza y Teatro de Roquetas de Mar registró una gran entrada para disfrutar de las audiciones ... de las Agrupaciones musicales. Este tipo de audiciones finales se realizan cuando está concluyendo el curso escolar.

La audición arrancó este pasado martes con la Orquesta de Guitarras con la dirección de Belinda Sánchez-Capuchino. Interpretaron 'África' de Toto con arreglos de Miguel Ángel García y 'Rock progresivo' también con arreglos de Miguel Ángel García. La composición 'África' está considerado uno de los mejores temas del siglo XX.

Luego prosiguió este concierto con la Agrupación de Alumnos de Flauta travesera. Alumnos de 1º y 2º curso interpretaron 'Rock para principiantes' de Rudolf Mauz y los alumnos de 1º, 2º y 3º curso interpretarían 'La Perla' de Lux. Rosalía.

La Orquesta Iniciación de Cuerdas, Ensemble de Flautas y Orquesta ORFF con la participación de los profesores Alejandro Torrente, Mercedes Sáez, Joaquín Fernández, David Torrecillas e Ilay Kessel hicieron Suite Caribeña de Katherine & Hugo Colledge (Charley Marley, Boysie, The Wreck of the Sloop John B, Mango Walk).

El coro infantil con la dirección de Sebastián Pérez interpretaron 'Un poquito cantas' (Trad. Sudamérica); La Cucaracha (Trad. México), 'Hallo Django' (Uli Führe) y 'Shake the papaya down' (trad. Jamaica).

El cierre lo puso el Ensemble de Saxofones que interpretaron 'Hit the Road Jack' de Ray Charles y 'Oye como va' de Santana. El público disfrutó mucho con este concierto donde hubo una alta participación de alumnos sobre el escenario.