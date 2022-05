El GEM advierte de los daños de extraer arena de Playa Serena para regenerar la de Aguadulce

El Grupo Ecologista Mediterráneo ha denunciado la extracción de «gran volumen» de arena por parte del Servicio Provincial de Costas, en la playa de Playa Serena, que será utilizado para reponer la arena perdida en la playa de Aguadulce. Una extracción que no es la primera vez que genera controversia entre colectivos y vecinos, y que esta asociación ha pedido que se detenga y se estudien otras soluciones.

El GEM ha advertido que estas operaciones se están llevando a cabo «prácticamente en el límite del espacio protegido de Punta Entinas Sabinal», un paraje «cuyo frente costero está en regresión, entre otras cosas por los espigones de Almerimar».

El grupo ecologista reconoce que la medida es «técnicamente factible» pero «no moralmente», ya que «supone vestir a un santo desvistiendo a otro, solo que es muy probable que al desvestido no se le pueda volver a vestir y al beneficiado le dure poco, hasta el próximo temporal», advirtió la asociación.

Ademas, recordó que estos temporales que provocan la pérdida de arena «van a ser cada vez más frecuentes e intensos y también afectan a la zona de extracción, por lo que estas extracciones pueden agravar sus efectos».

El GEM también recordó a Costas que el Paraje y Reserva Natural de Punta Entinas es Zona de Especial Protección de Aves, Lugar de Importancia Comunitaria y forma parte del Convenio de Ramsar. Además, está amenazado por la regresión, por lo que «lo único que faltaba era que se extrajera arena al Levante del espacio protegido».

Según esta organización, esta intervención que se está llevando a cabo estos días «puede contribuir a un mayor deterioro del espacio protegido que el Estado y la Junta de Andalucía tienen obligación legal y moral de proteger y evitar actuaciones que lo puedan perjudicar».

En este sentido, el GEM explicó que la posibilidad de regeneración de esta zona es «bastante limitada», puesto que «no hay aportación de sedimentos desde el interior y se está produciendo una pérdida, tanto en el paraje como en las playas cercanas», algo que se reflejó ya en el informe de las Estrategias para la protección de la costa ante el cambio climátivo, elaborado por el Ministerio.

Por último, el GEM también criticó las limpiezas que hace el Ayuntamiento de Roquetas, ya que según denunció «sacan un volumen considerable de arena de las playas que, aunque en teoría se debería devolver, no lo suele hacer». Una cantidad de arena de las limpiezas, que para esta organización ecologista no sería suficiente para reponer todas las pérdidas pero «al menos contribuiría a no empeorar más la situación», concluyeron en su escrito desde esta organización.