Adjudican el servicio del método CER para el control de colonias felinas en Aguadulce y El Parador

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar adjudicó el contrato del Servicio de aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para el control poblacional de ... colonias felinas en el término municipal, concretamente en las zonas de Aguadulce y El Parador.

La Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación del servicio a la mercantil Grupo Vetsan, S.L.. El contrato cuenta con un presupuesto máximo de unos 13.537,26 euros (IVA incluido) destinado al Lote 1 correspondiente a las colonias felinas ubicadas en Aguadulce y El Parador.

La duración inicial del contrato será de un año desde su formalización, con inicio previsto mediante la firma del acta correspondiente, y contempla la posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de tres años, siempre que se justifique la necesidad de continuidad del servicio.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, explicó que con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la protección animal y la ges-tión responsable de las colonias felinas urbanas, en coordinación con profesionales veterinarios y conforme a la normativa vigente.

El método CER es una herramienta eficaz y ética para el control de las colonias de gatos comunitarios, basada en la captura controlada, esterilización y retorno de los animales a su entorno, contribuyendo a mejorar su bienestar y a una convivencia responsable en el municipio.

Recomendaciones

Paralelamente, el Ayuntamiento difundió un conjunto de directrices dirigidas a las personas cuidadoras de colonias felinas, con el fin de promover buenas prácticas en la alimentación y la limpieza de los espacios donde habitan los gatos.

Entre las recomendaciones destacan el uso de pienso seco específico, la retirada diaria de restos de comida y recipientes para evitar la proliferación de plagas, y el mantenimiento de condiciones óptimas de higiene en los puntos de alimentación. Asimismo, se recuerda la importancia de ubicar comederos en zonas discretas y mantener una rutina estable de horarios.

Estas medidas buscan mejorar la convivencia entre las colonias felinas y la ciudadanía, promoviendo un entorno urbano saludable, responsable y respetuoso con los animales. Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas anunció la licitación del contrato del 'Servicio de aplicación del Método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para el control poblacional de colonias felinas en el municipio', publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 4 de noviembre.

El contrato, con un valor estimado de 109.018,81 euros, que es para todo el municipio y se divide en varios lotes, cuenta con un plazo inicial de ejecución de un año, prorrogable hasta un máximo de tres, y tiene por objeto garantizar el control ético y sanitario de las colonias felinas mediante su esterilización, desparasitación, vacunación e identificación mediante microchip.

División del lote

El servicio se dividirá en tres lotes, que abarcan las diferentes zonas del municipio: Aguadulce y El Parador; Roquetas y Cortijos de Marín; y Las Marinas y Urbanización, garantizando así una cobertura completa en el municipio.

A su vez, el edil de Medio Ambiente, Salud y Consumo, Juan Carlos Muyor, destacó que «con esta licitación damos un paso más en la consolidación de un modelo de gestión ética y responsable de las colonias felinas, que combina la protección animal con la convivencia vecinal y la salubridad pública».

Muyor subrayó «la importancia del trabajo conjunto con las entidades de protección animal, los colegios veterinarios y las personas cuidadoras acreditadas, que son piezas clave para garantizar el bienestar de los gatos comunitarios».