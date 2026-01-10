Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El contrato cuenta con un valor que supera los 13.500 euros y busca promover las buenas prácticas. IDEAL

Adjudican el servicio del método CER para el control de colonias felinas en Aguadulce y El Parador

Roquetas de Mar ·

Desde el Consistorio se reafirma el compromiso con la protección animal y la gestión responsable de las colonias felinas urbanas en el municipio

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 10 de enero 2026, 01:16

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar adjudicó el contrato del Servicio de aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para el control poblacional de ... colonias felinas en el término municipal, concretamente en las zonas de Aguadulce y El Parador.

