Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las playas de Roquetas de Mar. IDEAL

Adjudican el servicio de mantenimiento de equipamiento de playas de Roquetas

Este servicio permitirá que las zonas de sombra, pasarelas de ancho especial y áreas de baño adaptadas estén plenamente operativas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 26 de febrero 2026, 00:39

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del Área de Turismo y Playas, ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento del ... equipamiento en las playas del municipio, con el objetivo de reforzar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de los servicios que se prestan a vecinos y visitantes durante la temporada de playas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 3.3 sacude Granada capital y su Cinturón Metropolitano: «Se ha movido todo»
  2. 2

    Tres bloques de Granada con todos sus pisos enganchados a la luz y un detenido por cultivar marihuana
  3. 3 Celestino, el influencer de Granada que ha conquistado las redes en solo un mes
  4. 4 El día que regresan las lluvias y las tormentas a Granada y cuánto durará la borrasca
  5. 5 Las 28 localidades en las que se ha sentido el terremoto de magnitud 3.3 registrado en Granada
  6. 6

    Muere a los 93 años Antonio Tejero, el brazo armado del 23-F
  7. 7 Buscan a un joven de 18 años desaparecido en Granada
  8. 8

    La Junta, dispuesta a unir la Costa con un tren litoral si lo paga el Gobierno
  9. 9

    Cambian las losetas de San Antón por tercera vez desde su apertura
  10. 10 El Supremo decidirá si el viejo Clínico es de la Universidad de Granada o de la Junta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Adjudican el servicio de mantenimiento de equipamiento de playas de Roquetas

Adjudican el servicio de mantenimiento de equipamiento de playas de Roquetas