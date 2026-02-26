Adjudican el servicio de mantenimiento de equipamiento de playas de Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del Área de Turismo y Playas, ha aprobado la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento del ... equipamiento en las playas del municipio, con el objetivo de reforzar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de los servicios que se prestan a vecinos y visitantes durante la temporada de playas.

Este contrato incluye la instalación, mantenimiento, desmontaje, transporte, reparación, limpieza, almacenamiento e inventariado de las zonas accesibles de sombra, pasarelas adaptadas y zonas de baño accesibles, así como el mantenimiento correctivo de otros elementos y equipamientos de playa del litoral roquetero.

La concejal de Turismo y Playas, Amalia López, ha explicado que se trata de un servicio esencial servicio esencial para que nuestras playas sean accesibles, de calidad y estén en perfecto estado.

El objeto del contrato responde a la necesidad de contar con un servicio especializado que garantice el correcto montaje y conservación de estructuras en arena y lámina de agua, especialmente aquellas destinadas a personas con movilidad reducida, contribuyendo a mejorar la accesibilidad universal y la experiencia de uso de las playas del municipio

Además, señala que «este servicio permitirá que las zonas de sombra accesibles, pasarelas de ancho especial y áreas de baño adaptadas estén plenamente operativas antes del inicio de cada temporada de playas, asegurando así su correcto funcionamiento desde los periodos de mayor afluencia turística».

La adjudicación se ha realizado mediante procedimiento abierto a la empresa Recreativos Acuáticos Horadada, S.L., por un importe de 87.525,76 euros (IVA incluido) para una temporada anual de playas, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de tres temporadas, en función de las necesidades del servicio y del interés público de continuidad del mismo.

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar reafirma su compromiso con la excelencia turística, la accesibilidad universal y la mejora continua de sus playas, uno de los principales atractivos del destino y un elemento clave para el desarrollo económico y turístico del municipio.