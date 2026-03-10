Adjudican las nuevas pasarelas de madera para las playas de Roquetas

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Roquetas aprobó la adjudicación del contrato de suministro de pasarelas de madera destinadas al equipamiento de ... las playas del término municipal, con el objetivo de mejorar la accesibilidad universal, la seguridad de las personas usuarias y la calidad de las infraestructuras turísticas del litoral.

El suministro, que cuenta con un presupuesto base de licitación de unos 61.633,32 euros (I.V.A. incluido), permitirá la instalación de módulos de pasarelas en distintas playas del municipio, dentro del Plan de Playas y bajo la coordinación del Área de Turismo y Playas.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que esta actuación facilitará el acceso a la arena, especialmente para personas con movilidad reducida, familias y usuarios en general, reforzando la apuesta municipal por unas playas más accesibles, seguras y adaptadas a las necesidades actuales.

«Se trata de un contrato que se lleva a cabo de cara al inicio de la temporada con el objetivo de reponer y sustituir aquellas pasarelas que se encuentren deterioradas, de esta forma garantizamos que estén en perfecto estado durante toda la temporada», destaca la concejala.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora integral del litoral roquetero, apostando por la recuperación de espacios emblemáticos y la modernización de los equipamientos de playa como elementos clave para el desarrollo turístico y la calidad de vida de vecinos y visitantes.