Adidas Padel Tour llega a Roquetas de Mar con más de 7.000 euros en premios

CDR360 Roquetas será de nuevo escenario del Adidas Pádel Tour, una de las competiciones de referencia para jugadores aficionados al pádel. El torneo, que tendrá ... lugar del 25 al 28 de junio de 2026, reunirá en esta quinta edición a participantes de diferentes niveles y categorías en un evento que combina competición, deportividad, diversión y grandes premios.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de junio de 2026 y podrán participar hombres y mujeres mayores de 16 años, sin necesidad de disponer de licencia federativa.

Como parte de la experiencia del torneo, todos los participantes recibirán un exclusivo Welcome Pack, compuesto por una mochila oficial y exclusiva del ADIDAS PADEL TOUR, una botella de Electrolit y alguna sorpresa más de parte de los patrocinadores del circuito.

En el apartado deportivo, la organización repartirá más de 7.000 euros en premios, distribuidos entre todas las categorías participantes. Además, la prueba contará con los ya conocidos Retos Adidas, donde este año se repartirán premios y regalos entre los participantes por valor de más de 1.500 euros (palas, paleteros, cheques de dinero de patrocinadores, y muchas sorpresas más).

En cuanto al sistema de competición, se desarrollará mediante cuadro eliminatorio con consolación, garantizando un mínimo de dos partidos por pareja. Cada participante podrá inscribirse en un máximo de dos categorías únicamente cuando una de ellas sea la categoría mixta y siempre respetando las limitaciones de nivel establecidas por la normativa oficial del circuito.

Entre las novedades, el circuito ha presentado su aplicación oficial, Apadeltour, disponible en Android e iOS. A través de esta herramienta, los jugadores podrán gestionar inscripciones, consultar cuadros en tiempo real y seguir la actualidad del circuito, reforzando así la digitalización de la competición.

El Adidas Pádel Tour continúa consolidándose como uno de los circuitos amateurs más atractivos del país, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de competir en un entorno profesional, disfrutar de una experiencia única y compartir la pasión por el pádel en una de las sedes deportivas de referencia de Andalucía.